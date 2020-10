Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef54c8c-c274-4d77-ab1a-42a937f8b970","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autó és tehergépkocsi ütközött Városlődnél.","shortLead":"Autó és tehergépkocsi ütközött Városlődnél.","id":"20201016_Halalos_baleset_8as_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef54c8c-c274-4d77-ab1a-42a937f8b970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a987e455-7373-40b1-a438-0396c2df09f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_Halalos_baleset_8as_fouton","timestamp":"2020. október. 16. 13:23","title":"Halálos baleset történt a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brexit, koronavírus-járvány, klímapolitika, nemzetközi konfliktusok és nemzetközi kapcsolatok – ezekről volt szó Brüsszelben, de egyik ügyben sem született semmilyen visszavonhatatlan döntést.","shortLead":"Brexit, koronavírus-járvány, klímapolitika, nemzetközi konfliktusok és nemzetközi kapcsolatok – ezekről volt szó...","id":"20201016_EUcsucs_afrikai_kihivasok_brexit_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f0f986-93eb-4b80-8c7d-12452f4ac3b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_EUcsucs_afrikai_kihivasok_brexit_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 16:00","title":"EU-csúcs: Macron is hajlik már a kompromisszumra a jogállamiság ügyében, csak legyen költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek felvételét digitálisan felújított formában teszi közzé a vállalat. 