[{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal alacsonyabb, mint tavasszal.","shortLead":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal...","id":"20201016_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b61d8-9a65-41b3-88e3-94426f78524c","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 17:58","title":"Olaszországban még soha nem találtak annyi fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajcég vezérigazgatója egy olyan vállalkozásba szállt be, ami már évek óta veszteséges.","shortLead":"Az olajcég vezérigazgatója egy olyan vállalkozásba szállt be, ami már évek óta veszteséges.","id":"20201016_hernadi_zsolt_mol_fehervar_garancsi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1406a5-31c4-4210-9ea1-87a3bd827d05","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_hernadi_zsolt_mol_fehervar_garancsi_istvan","timestamp":"2020. október. 16. 17:16","title":"Hernádi Zsolt főtulajdonos lett a MOL Fehérvár ügyvezetőjének cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d6d502-1cd2-4e61-bd55-a47f016af739","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Párizs, London, Madrid – Európa legnagyobb városaiban újra bevezették – legalábbis részlegesen – a kijárási tilalmakat. Mit mondanak a koronavírusszámok a legrosszabbul álló EU-s országokban, és hol tart hozzájuk képest Magyarország?","shortLead":"Párizs, London, Madrid – Európa legnagyobb városaiban újra bevezették – legalábbis részlegesen – a kijárási tilalmakat...","id":"20201016_Elerkezette_a_lezarasok_ideje_a_masodik_hullamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58d6d502-1cd2-4e61-bd55-a47f016af739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e0cec8-752a-41ba-8b05-79bc07704300","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Elerkezette_a_lezarasok_ideje_a_masodik_hullamban","timestamp":"2020. október. 16. 14:10","title":"Most jött el a lezárások második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9dc98d-d0c4-4587-b15a-91213c3be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor a gyengébb felépítésű játékos nagyobb sérülésveszélynek van kitéve. A szövetség tehát a napokban úgy döntött, hogy biztonsági okokból transz nők nem játszhatnak nemzetközi meccseken. A tudomány álláspontja nem egységes, pedig a kérdés tisztázása több sportágban is fontos lenne.","shortLead":"A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor...","id":"20201016_transz_no_sportolok_rogbi_tesztoszteron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9dc98d-d0c4-4587-b15a-91213c3be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de209f75-bb1d-4e1d-8749-7b3810926bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_transz_no_sportolok_rogbi_tesztoszteron","timestamp":"2020. október. 16. 18:03","title":"Mi történik, ha egy transz nő ütközik egy született nővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik helyett a streamingszolgáltatásán mutatja be.","shortLead":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik...","id":"20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c00f7f-133d-4be8-9a37-8114fd29e868","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","timestamp":"2020. október. 16. 18:16","title":"A Pixar felvillantja, milyennek látják az életet az élet előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84c9cf-6866-4e64-912b-58a60059b2cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 001 lóerős hipersportkocsiért kicsit több mint 500 millió forintot kér a tulajdonosa. ","shortLead":"Az 1 001 lóerős hipersportkocsiért kicsit több mint 500 millió forintot kér a tulajdonosa. ","id":"20201018_szinte_vadonatuj_13_eves_bugatti_veyron_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f84c9cf-6866-4e64-912b-58a60059b2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c081f31-7a6c-4774-8d68-6ff62971ccbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_szinte_vadonatuj_13_eves_bugatti_veyron_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. október. 18. 06:41","title":"Szinte vadonatúj 13 éves Bugatti Veyron várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már fizetünk valamiért, nem árt, ha előtte kipróbálhatjuk. Sokáig ezt az elvet vallotta a Netflix is, azonban elsőként az amerikai piacon már megszüntették ezt a lehetőséget.","shortLead":"Ha már fizetünk valamiért, nem árt, ha előtte kipróbálhatjuk. Sokáig ezt az elvet vallotta a Netflix is, azonban...","id":"20201017_netflix_ingyenes_probaidoszak_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242248f2-fbcd-466c-8da3-509d95284600","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_netflix_ingyenes_probaidoszak_nincs","timestamp":"2020. október. 17. 12:03","title":"Vége az ingyenes Netflixnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt lelőtte a rendőrség, a környezetéből többeket őrizetbe vettek. A tanár azért ölhették meg, mert megmutatta diákjainak a Charlie Hebdóban megjelent Mohamed-karikatúrákat. ","shortLead":"Az elkövetőt lelőtte a rendőrség, a környezetéből többeket őrizetbe vettek. A tanár azért ölhették meg, mert megmutatta...","id":"20201017_iszlamista_terrorista_merenylet_tanar_lefejezes_emmanuel_macron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b5ce69-224a-461d-b42c-d14739b4276a","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_iszlamista_terrorista_merenylet_tanar_lefejezes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. október. 17. 09:19","title":"A tanár lefejezését iszlamista merényletnek nevezte Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]