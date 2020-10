Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási közösség, ezzel együtt pedig a kérdés, hogy a hit pontosan milyen mozgatórugóként működhet egy ember szakmai döntéseiben. Különösen, ha az a szakma alkotmánybírósági kérdésekre keresi a választ.","shortLead":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási...","id":"20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6e1a32-8f2b-4728-aaa6-1e7b85035e3a","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","timestamp":"2020. október. 19. 20:00","title":"Vajon „Isten keze” elér-e a Legfelsőbb Bíróságig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","shortLead":"Újabb különleges szabályokat hoztak a budai Várnegyedre. A cél kettős.","id":"20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca242c70-dd49-4807-81e1-9e6f3efceaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_magyar_kormany_ellenzek_i_kerulet_budai_varnegyed","timestamp":"2020. október. 21. 09:58","title":"A kormány nem szeretné, ha az ellenzéki I. kerület beleszólna a helyi építkezésekbe, ezért új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen jelenleg nincs domináns erő, ez a gyengeség pedig a közös lista és a közös miniszterelnökjelölt felé hajtja a pártokat. Utóbbi szerepre szerinte Karácsony Gergelynek van a legnagyobb esélye. ","shortLead":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen...","id":"20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f93f1a-4a6f-4aef-aba3-c3dd6203bf62","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","timestamp":"2020. október. 20. 12:57","title":"Török Gábor: Matematikai értelemben az ellenzéki összefogás működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is 0,6 százalék az alapkamat. A befektetők a Monetáris Tanács magyarázatára várnak.","shortLead":"Továbbra is 0,6 százalék az alapkamat. A befektetők a Monetáris Tanács magyarázatára várnak.","id":"2020102_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8930fcfb-029b-47c1-bbe3-9d6b55b499b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/2020102_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat_arfolyam","timestamp":"2020. október. 20. 14:21","title":"Az alapkamat nem változott, a jegybank magyarázatán múlik a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága érdekében.","shortLead":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága...","id":"20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e566919e-5f52-4a7d-8455-7d69321e89b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"2,2 millió hirdetést blokkolt a Facebook, az amerikai elnökválasztás tisztaságába nyúltak volna bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek szakaszában jár.","shortLead":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek...","id":"20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe061-0c72-4b04-93fa-38cf8a346e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2020. október. 20. 06:07","title":"2 milliárd koronavírus-vakcinát terveznek igazságosan elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46577f5-07dd-486d-9dfc-5245486b42f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindult egy közlekedésbiztonsági kampány, amiben az autók alapvető műszaki állapotát ellenőrzik. ","shortLead":"Elindult egy közlekedésbiztonsági kampány, amiben az autók alapvető műszaki állapotát ellenőrzik. ","id":"20201021_Rengeteg_szervizben_most_ingyen_lehet_atnezetni_az_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c46577f5-07dd-486d-9dfc-5245486b42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633d3b4-ee1f-4ba7-8186-e645d929caf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Rengeteg_szervizben_most_ingyen_lehet_atnezetni_az_autokat","timestamp":"2020. október. 21. 08:02","title":"Rengeteg szervizben most ingyen lehet átnézetni az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec5ef8-b7ab-465f-ab92-db83f85d67bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanulók mutathatták meg a támadónak a tanárt. 