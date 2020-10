Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"Joó Hajnalka - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és Kocsis Máté nem indul egyéniben 2022-ben, a felmérések ugyanis azt mutatják: az ellenzék összefogással simán verheti a fővárosban a Fideszt. De az is közrejátszhat benne, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az önkormányzati választás után úgy ítélte meg, sokan a kormányzati munkájuk mellett nem tudnak eléggé odafigyelni a választókerületükre. ","shortLead":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és...","id":"20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f88655-022a-43dd-8821-3a8b8746217e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","timestamp":"2020. október. 21. 06:30","title":"A pofontól védi embereit, de a kampányt is eredményesebbé teheti Orbán húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"10-10 százalékos béremelés jön.","shortLead":"10-10 százalékos béremelés jön.","id":"20201020_csehorszag_egeszsegugy_beremeles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11efeec2-4ecb-4dca-a83b-a8c7111dc9aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_csehorszag_egeszsegugy_beremeles_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:45","title":"Megemelik az egészségügyi dolgozók bérét Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy európai felmérés szerint a magyarok 48 százaléka már most érzi a járvány negatív pénzügyi hatásait, további 26 százalék pedig számít erre. Ugyanakkor nő azok aránya, akik nagyobb hatáskört adnának az EU-nak a hasonló válsághelyzetek kezelésére.","shortLead":"Egy európai felmérés szerint a magyarok 48 százaléka már most érzi a járvány negatív pénzügyi hatásait, további 26...","id":"20201020_A_magyarok_kozel_felet_anyagilag_hatranyosan_erintette_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6158946-ada7-4f92-86af-8c2b5addc546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_kozel_felet_anyagilag_hatranyosan_erintette_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"A magyarok közel felét anyagilag hátrányosan érintette a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f0cde-beb9-4a48-a6de-e0646b721dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","timestamp":"2020. október. 20. 10:31","title":"700 lóerő, biturbó V8 és zöld rendszám: itt a Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","id":"20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d6ef8a-9e31-4031-91ee-155692470c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","timestamp":"2020. október. 20. 13:43","title":"Már 1600-an pályáztak sikeresen elektromos járműre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eljárás eleje Győrfi Pál szerint nagyon hasonló a PCR-teszthez, csak ez 15 perc alatt eredményt hoz.","shortLead":"Az eljárás eleje Győrfi Pál szerint nagyon hasonló a PCR-teszthez, csak ez 15 perc alatt eredményt hoz.","id":"20201021_mentok_antigenalapu_gyorsteszt_koronavirus_gyorfi_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b1000-9c35-4c61-9ce8-40e21a08face","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_mentok_antigenalapu_gyorsteszt_koronavirus_gyorfi_pal","timestamp":"2020. október. 21. 09:33","title":"30 ezer újfajta koronavírustesztet kaptak a magyar mentők, már használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból a családnak, mint tavaly. A perspektíva riasztó: több százmillió család léte kerülhet veszélybe a szegény országokban.\r

","shortLead":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból...","id":"20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b49f4-2197-402d-a89e-8c78b1cb781a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"Drámai mértékben csökkentek a vendégmunkások hazautalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]