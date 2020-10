Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sanofi Pasteur szerint szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati csoportokba tartozók kapják meg, és emiatt patikákban nem is érhető majd el.","shortLead":"A Sanofi Pasteur szerint szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati...","id":"20201020_influenza_vakcina_sanofi_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7470a19-63e6-4057-a8e9-79dffcb38b42","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_vakcina_sanofi_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 09:40","title":"Százezer adag influenzavakcinát adott át az államnak a Sanofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3ce74-76f6-459b-9cfd-c404a65cb0e2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201020_Marabu_Feknyuz_A_statisztika_idomitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3ce74-76f6-459b-9cfd-c404a65cb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c839722-3a8a-4f69-a4e8-e42f0f822012","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Marabu_Feknyuz_A_statisztika_idomitasa","timestamp":"2020. október. 20. 13:25","title":"Marabu Féknyúz: A statisztika idomítása jobban megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","shortLead":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","id":"20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3833e01-9dc2-4b23-ba71-0594b24ad334","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","timestamp":"2020. október. 20. 07:59","title":"Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"Joó Hajnalka - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és Kocsis Máté nem indul egyéniben 2022-ben, a felmérések ugyanis azt mutatják: az ellenzék összefogással simán verheti a fővárosban a Fideszt. De az is közrejátszhat benne, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az önkormányzati választás után úgy ítélte meg, sokan a kormányzati munkájuk mellett nem tudnak eléggé odafigyelni a választókerületükre. ","shortLead":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és...","id":"20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f88655-022a-43dd-8821-3a8b8746217e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","timestamp":"2020. október. 21. 06:30","title":"A pofontól védi embereit, de a kampányt is eredményesebbé teheti Orbán húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","shortLead":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","id":"20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836ec5c7-122f-45cc-828c-8a4950ed4256","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","timestamp":"2020. október. 21. 10:05","title":"Ez az év sem ér véget magyar romantikus vígjáték nélkül, itt az első előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A külföldi befektetők és a magyar gazdaság szereplői is elfogadták, hogy korrupt környezetben kell mozogniuk, annyira csábító volt az olcsó pénz, az emberek nagy többsége pedig egyszerűen belefásult ebbe – olvasható a Tárki most közzétett idei Társadalmi Riportjában. Martin József Péter azonban azt is bemutatja: a korrupció hosszú távon emészti fel a rendszer legitimációs forrásait.","shortLead":"A külföldi befektetők és a magyar gazdaság szereplői is elfogadták, hogy korrupt környezetben kell mozogniuk, annyira...","id":"20201020_gdp_korrupcio_tarki_korrupt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df626bfe-8826-451b-8bf0-44d2bb209d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_gdp_korrupcio_tarki_korrupt","timestamp":"2020. október. 20. 17:00","title":"Hogy növekedhetett a gazdaság évekig, ha közben egyre korruptabb lett az ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid elleni \"varázsszer\", őrizetben a lefejezett francia tanár iskolájának négy diákja és egy volt terrorista is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány nagy manővere az influenzaoltással, támogatásra szoruló támogatja az SZFE-seket, egy kislánynál lehet a Covid...","id":"20201020_radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2a4f86-1fca-4296-9a28-dc70f815123f","keywords":null,"link":"/360/20201020_radar360","timestamp":"2020. október. 20. 08:00","title":"Radar360: Az orvosi kamara a kormánnyal, a Fradi Messiékkel meccsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]