[{"available":true,"c_guid":"c0a93dca-ea5a-4078-b38a-5d1d16cc5066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Paul Fox családjáról és a focihoz fűződő viszonyáról beszélt a bemutatkozó videójában.","shortLead":"Paul Fox családjáról és a focihoz fűződő viszonyáról beszélt a bemutatkozó videójában.","id":"20201020_hatharom_paul_fox_nagykvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0a93dca-ea5a-4078-b38a-5d1d16cc5066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2369fda7-897a-4a4a-8d6c-34553fb83aaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hatharom_paul_fox_nagykvet","timestamp":"2020. október. 20. 16:46","title":"Magyarul bocsátott meg a 6:3-ért az új brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f0cde-beb9-4a48-a6de-e0646b721dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","timestamp":"2020. október. 20. 10:31","title":"700 lóerő, biturbó V8 és zöld rendszám: itt a Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A módosítás előzménye a tavaly decemberben történt győri családirtás: egy 35 éves helyi férfi, akit jó magaviselete miatt feltételesen szabadlábra helyeztek, megölte a fiát és a nevelt lányát, majd magával is végzett.","shortLead":"A módosítás előzménye a tavaly decemberben történt győri családirtás: egy 35 éves helyi férfi, akit jó magaviselete...","id":"20201020_felteteles_szabadsagra_bocsatas_buncselekmenyek_parlament_szabadsagvesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8af2a-b42f-42f9-8341-d0106a02c453","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_felteteles_szabadsagra_bocsatas_buncselekmenyek_parlament_szabadsagvesztes","timestamp":"2020. október. 20. 12:38","title":"Megszavazták: a legsúlyosabb bűncselekményeknél nem lehet feltételesen szabadságra bocsátani az elítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milwaukee-ban egy közparkban megnyílt az első tábori kórház, ahol a betegeget fogadhatják.","shortLead":"Milwaukee-ban egy közparkban megnyílt az első tábori kórház, ahol a betegeget fogadhatják.","id":"20201022_koronavirus_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd20635e-2cb4-4b0f-ab1d-e0a628c6ae73","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_koronavirus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 22. 05:10","title":"Koronavírus: Egyre több amerikai tagállamban nem elég a kórházi ágy és az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","shortLead":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","id":"20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0148a36-c09f-45f1-81c2-0717bd854408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. október. 20. 09:03","title":"Zseniális funkció a Google keresőben: csak dúdoljon, felismeri, hogy melyik dal az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre se előre, se hátra. ","shortLead":"Egyelőre se előre, se hátra. ","id":"20201020_beragadt_365re_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8ef410-c5bc-4a48-ac4a-4763f9241c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_beragadt_365re_a_forint","timestamp":"2020. október. 20. 13:45","title":"Beragadt 365-re a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy négyfős társaság kifejezetten kistelepüléseket keresett meg azzal az ajánlattal, hogy bízzák rájuk a játszóterek felújítását, aztán egész rendszert hoztak létre, hogy ezzel megcsapolják az uniós pénzeket. ","shortLead":"Egy négyfős társaság kifejezetten kistelepüléseket keresett meg azzal az ajánlattal, hogy bízzák rájuk a játszóterek...","id":"20201020_tularazas_jatszoter_olaf_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01d7579-fd5a-4b73-9c23-f6a058dc295b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_tularazas_jatszoter_olaf_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 20. 10:11","title":"Túlárazott játszóterekkel csalt el 700 milliót egy banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]