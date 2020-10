Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című gazdasági portál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című...","id":"20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36992bd-29a1-4222-9412-9491df7574a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","timestamp":"2020. október. 26. 17:15","title":"Nem pezsgőzik a világ a járvány idején – ezt pedig a franciák is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","shortLead":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","id":"20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf295a-89ca-45c0-9079-f687e7418342","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","timestamp":"2020. október. 26. 09:35","title":"Máris itt az új BMW M4 első limitált szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőket riasztottak a helyszínre.","shortLead":"Mentőket riasztottak a helyszínre.","id":"20201026_baleset_busz_auto_betonkevero_szilagyi_erzsebet_fasor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d87c07-bfbd-454b-9ae5-518bfd58c096","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_baleset_busz_auto_betonkevero_szilagyi_erzsebet_fasor","timestamp":"2020. október. 26. 14:55","title":"Buszra és autókra döntött fát egy betonkeverő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99beb165-7e55-4140-acaa-bfa27ed0abd6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összefogás, lejtmenet, készletezés, szemezgetés, kinyilatkoztatás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201025_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_kilepett_Magyarorszagrol_es_megszunt_korulotte_a_gyulolet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99beb165-7e55-4140-acaa-bfa27ed0abd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b34dfa-7ace-4211-a3e3-193dcdd6af83","keywords":null,"link":"/360/20201025_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_kilepett_Magyarorszagrol_es_megszunt_korulotte_a_gyulolet","timestamp":"2020. október. 25. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely kilépett Magyarországról és megszűnt körülötte a gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés ellen. Egyes városokban több ezer tüntető gyűlt össze.","shortLead":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését...","id":"20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299cc032-a443-4245-9b5b-57bf57f11e69","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 20:41","title":"Folytatódnak az új abortuszszabályok ellenti tüntetések Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel, amelynek már órákkal korábban ki kellett volna kötnie Southamptonban. Helyi források szerint a tankert megpróbálhatták eltéríteni. ","shortLead":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel...","id":"20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7fe6a-4f6a-44b5-a311-fcedfaf5308a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","timestamp":"2020. október. 25. 18:35","title":"Eltéríthettek egy hajót a brit szigetek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6954494-8d22-4f6f-aae1-fbcb1c1f2b06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű hatóanyagjelölt – mondta a gyógyszerfejlesztést végző, MTA-ELTE Motor Farmakológia Kutatócsoport vezetője az M1-en.","shortLead":"A gyógyszerpiac első igazán hatékony izomgörcsoldója lehet az MPH-220 nevű hatóanyagjelölt – mondta...","id":"20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6954494-8d22-4f6f-aae1-fbcb1c1f2b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d05569-c43d-4b9b-87f5-135d80e9d2c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_tartos_izomgorcs_kezelese_mph_220_motopharma","timestamp":"2020. október. 26. 14:03","title":"Magyar kutatóorvosok áttörést értek el a tartós izomgörcsök kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]