Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Feltámadni látszik hamvaiból a történelem egyik legellenállóbb terrorszervezete, az Iszlám Állam. Két évvel a veresége után először nem arab vezetővel és az Afganisztántól Afrikáig terjedő frontvonalakon kiemelt szerepet játszó közép-ázsiai, indiai és kaukázusi aktivistákkal fitogtatja erejét. Az összetartó erő pedig a globális dzsihád szélsőséges ideológiája.","shortLead":"Feltámadni látszik hamvaiból a történelem egyik legellenállóbb terrorszervezete, az Iszlám Állam. Két évvel a veresége...","id":"20201027_Az_Iszlam_Allam_uj_arcai_es_ujjaszuletese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbfa2c5-532b-4840-99c7-0d7b3447c6e2","keywords":null,"link":"/360/20201027_Az_Iszlam_Allam_uj_arcai_es_ujjaszuletese","timestamp":"2020. október. 27. 13:00","title":"Nemzetközi brigádot toboroz és új terrorista generációt nevel az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","shortLead":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","id":"20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d63d56-322a-417b-ae5e-ae2ebb268008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Már tárgyalnak a jövő évi minimálbérről és bérminimumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae993e-f198-4321-a82b-e44ec172b74c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el egy újlipótvárosi tanár, akiről korábban a Pedagógusok Szakszervezete azt közölte, halálának köze van a koronavírus-fertőzéshez. A hír után a család cáfolta ezt az információt.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el egy újlipótvárosi tanár, akiről korábban a Pedagógusok Szakszervezete azt...","id":"20201027_halal_koronavirus_covid_pedagogus_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aae993e-f198-4321-a82b-e44ec172b74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad52f7f2-9e87-41f5-b919-d4dcad9c349d","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_halal_koronavirus_covid_pedagogus_tanar","timestamp":"2020. október. 27. 12:32","title":"Meghalt egy újlipótvárosi iskola tanára, a család szerint nem volt koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hétfőn még találkozott az azóta koronavírus-fertőzöttként regisztrált Vidnyánszky Attilával.","shortLead":"A kormányfő hétfőn még találkozott az azóta koronavírus-fertőzöttként regisztrált Vidnyánszky Attilával.","id":"20201027_orban_viktor_havasi_bertalan_vidnyanszky_attila_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85661a7-9ff3-49ab-93b9-d887a77f8122","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_viktor_havasi_bertalan_vidnyanszky_attila_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 22:19","title":"Orbán koronavírustesztjéről kérdeztünk, semmitmondó választ kaptunk a sajtófőnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f9f66a-4d89-4672-93a8-c2f86978f71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Techart kezelésbe vette a nemrégiben debütált új 911 Turbo S-t.","shortLead":"A Techart kezelésbe vette a nemrégiben debütált új 911 Turbo S-t.","id":"20201028_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_710_loeros_uj_porsche_911_turbo_s_techart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f9f66a-4d89-4672-93a8-c2f86978f71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789332e-0529-4274-b735-4f5785c73019","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_710_loeros_uj_porsche_911_turbo_s_techart","timestamp":"2020. október. 28. 11:21","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a 710 lóerős új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor támadt a mentőápolóra, amikor az az iratai után érdeklődött. ","shortLead":"Akkor támadt a mentőápolóra, amikor az az iratai után érdeklődött. ","id":"20201028_megverte_az_ot_ellato_mentost_negy_ev_bortonre_iteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76fea13-8a8b-4195-9316-672bfc1c273c","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_megverte_az_ot_ellato_mentost_negy_ev_bortonre_iteltek","timestamp":"2020. október. 28. 16:21","title":"Első fokon négy év börtönt kapott a mentős orrát eltörő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.","shortLead":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat...","id":"20201027_svajc_klimavaltozas_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31d0ff-c74a-4cd3-9b27-0c397732a6eb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_svajc_klimavaltozas_per","timestamp":"2020. október. 27. 14:04","title":"Svájci nyugdíjasok perelték be kormányukat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]