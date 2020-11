Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","shortLead":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","id":"202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef82502d-6cc5-4ca2-a020-b2a426c988cb","keywords":null,"link":"/360/202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","timestamp":"2020. október. 31. 13:10","title":"Százból, ezerből egy-két ember szuperképessége: rózsaillatúnak érzi a rothadó halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezekkel a számokkal lehetett a héten nyerni.","shortLead":"Ezekkel a számokkal lehetett a héten nyerni.","id":"20201031_Valoszerutlen_szamsort_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56992268-4dc5-4502-bdce-d7f3eaa69cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Valoszerutlen_szamsort_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2020. október. 31. 19:59","title":"Valószerűtlen számsort húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3241a1e5-7921-4373-b81e-18333ab8c46d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált holdi porból képes oxigént gyártani. A felfedezés a cég szerint lehetővé teszi az ember megtelepedését a Holdon.","shortLead":"A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált...","id":"20201102_airbus_roxy_holdpor_oxigen_urkutatas_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3241a1e5-7921-4373-b81e-18333ab8c46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78773174-2407-465f-9dc7-12ae80bc9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_airbus_roxy_holdpor_oxigen_urkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 02. 07:03","title":"Elkészült az Airbus nagy találmánya, amellyel oxigén állítható elő a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","shortLead":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","id":"20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9a067-752d-41b6-8198-72e748cb0da3","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","timestamp":"2020. november. 01. 20:14","title":"Nagyon kevés nézőt kellett becsábítania a a Come Playnek, hogy a legsikeresebb film legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rátámadtak szombaton két férfira Pécsen, a támadók közül kettőt jelentős erőkkel keres a rendőrség.","shortLead":"Rátámadtak szombaton két férfira Pécsen, a támadók közül kettőt jelentős erőkkel keres a rendőrség.","id":"20201101_Halalra_keseltek_egy_20_eves_ferfit_az_este_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dad0c26-0d1d-4bf5-a0d1-b7ec732bcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Halalra_keseltek_egy_20_eves_ferfit_az_este_Pecsen","timestamp":"2020. november. 01. 07:25","title":"Halálra késeltek egy 20 éves férfit az este Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","shortLead":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","id":"20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48133896-eee6-4375-afff-7409030b118f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","timestamp":"2020. november. 01. 14:37","title":"Videó: A katasztrófavédelem küszködik a Kiskörúton oszlopra csavarodott autó roncsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]