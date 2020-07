A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.

A Toyota és a Suzuki közötti együttműködés keretében gyártják majd a jövőben a most bemutatott Across modellt, amely 2020 őszén már piacra is lép Európában.

A kocsi legfontosabb vonzereje, hogy az első konnektoros modell a márka palettáján egyben az alapvetően megszokott Suzukiknál magasabbra pozícionált plug-in hybrid, amely összkerékhajtással is rendelkezik. A tekintélyes méretű autó egyébként 4,6 m hosszú, 1,85 m széles és 1,69 méter magas, a csomagtere mérete 490 liter.

Mint a képeken is látszik, a jármű nem véletlenül hasonlít nagyon a Toyota RAV4-re, annak lényegében egy áttervezett változatát jelenti.

A külső és belső térben is némileg saját márkaidentitásusk szerint szabták át a modellt a Suzuki részére, a robosztus külső valamennyit finomodott a Toyota RAV4-hez képest a kabintér viszont szinte egy az egyben a Toyotáé. A vezetéstámogató asszisztenseket szintén teljes egészében lízingelték a Toyotától, többek közt az adaptív tempomatot, a ráfutásgátló, sávkövető, holttérfigyelő és táblafelismerő rendszereket is.

A plug-in hibrid rendszer alapja egy elülső elektromotor, amely 183 lóerős, amelyet egy 2,5 l-es motorral kombinálták, amely összességében 306 lóerőt és 270 Nm nyomatékú rendszerteljesítményt eredményeznek. Az Across akkumulátorának kapacitása 18,1 kWh, amelynek révén akár 75 kilométer is elmegy elektromos üzemmódban. Az Across alatt egy úgynevezett E-Four összkerékhajtási rendszer is található, amelynek része egy független, 54 lóerős hátsó motor is, mely az első motorral összehangoltan működik ha terepviszonyok úgy kívánják.

