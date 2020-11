Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy testületi ülésen, a helyi pedagógusok dicsérete kapcsán szólta el magát Babák Mihály. Nem először.","shortLead":"Egy testületi ülésen, a helyi pedagógusok dicsérete kapcsán szólta el magát Babák Mihály. Nem először.","id":"20201114_A_szarvasi_polgarmester_szerint_a_neveleshez_nem_art_a_fizikai_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d61e76-abd3-45c7-b4ae-694a4ea953ba","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_A_szarvasi_polgarmester_szerint_a_neveleshez_nem_art_a_fizikai_bantalmazas","timestamp":"2020. november. 14. 19:35","title":"A szarvasi polgármester szerint a neveléshez nem árt a fizikai bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, már túl azon, hogy narcisztikus, aljas és bosszúálló. A The Atlanticban megjelent elemzésében Eliot Cohen, aki jó 10 éve a State Department tanácsadója volt, elismeri, hogy Trump bonyolult személyiség.","shortLead":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának...","id":"20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8948475d-14ff-46c0-915b-0171a01ee44d","keywords":null,"link":"/360/20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","timestamp":"2020. november. 16. 08:30","title":"The Atlantic: Ha Trump olyan ravasz, mint Orbán, abba beleremegett volna a demokrácia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk - vélik a Jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis és Steven Kotler.","shortLead":"A történelem során először túljutottunk azon a ponton, amikor a repülő autókról csak mint lehetőségről beszélünk...","id":"20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c364717-e309-461d-908f-372009f0a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e89d-72b8-4c13-aabd-f38e1fec11d6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201115_Hogy_all_a_scifik_altal_beigert_repulo_auto","timestamp":"2020. november. 15. 19:15","title":"Hogy áll most a sci-fik által beígért repülő autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félti az egészségét.","shortLead":"Félti az egészségét.","id":"20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d5c15-08ff-4196-9e6a-e3230ae05ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","timestamp":"2020. november. 14. 21:02","title":"Nem játszik többet Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt Kelet-Jeruzsálemben - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál. Az új telep palesztinok által lakott területeket vágna el egymástól.","shortLead":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt...","id":"20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa8379c-1f75-4dd6-9ddc-6aeaa2b769ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","timestamp":"2020. november. 15. 20:26","title":"Több mint 1200 új lakás felépítésére hirdettek pályázatot Kelet-Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","id":"20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c88891-54fd-4864-8d5a-0ce2d03e1d1b","keywords":null,"link":"/elet/20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","timestamp":"2020. november. 16. 08:32","title":"Halálra gázolt egy repülőgép egy medvét Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]