Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos, az off-roados és az életstílus hangulatot. Kicsit megújult kívül-belül és valamivel jobban a motortérben is.

A második generációs Mini Countryman 2016 óta van a brit márka kínálatában és jóllehet négy év alatt nem sokat öregedett az aktuális modellfrissítés több szempontból is jót tett neki.

A külsőben forradalmi változások nincsenek, de megújult a hűtőrácsa, a LED-lámpák már alapfelszereltséget jelentenek és a Countryman hátsó lámpateste is átvette a brit Union Jack zászlós mintázatot. A fedélzeten a kezelőszervek nem változtak, ám a 2020-as modelleben debütált az a digitális műszerfal is, ami eddig csak az elektromos Miniben volt.

© Mini

© Mini

© Mini

Ahogy az várható volt, a Countryman-frissítés legfontosabb mottója az Euro 6d szabványoknak való megfelelés volt. A Mini Countryman benzin, dízel és hibrid változatban is elérhető és összességében valamennyi variáns motoregységéhez hozzányúltak valamilyen formában. A benzinmotorokat részecskeszűrővel szerelték fel, a turbódízel AdBlue befecskendezést kapott. A benzinesek közül a Cooper S gyengébb is lett: 192-ről 178 lóerőre csökkent a teljesítménye.

A zöld rendszámra is jogosult All4 plug-in verzió viszont a korábbi 220 lóerő helyett 224 LE-s mostantól. A hibridben egyébként úgy jött ki a teljesítményszint-változás, hogy a háromhengeres, 1.5 literes turbómotor, 136 lóerő helyett 125 lovas lett, a hátsó elektromos motor azonban 88 lóerő helyett mostantól 95 lóerős.

© Mini

© Mini

Az All4 összkerék-meghajtású modellek esetében mind a benzines, mind a dízel autók nyolcfokozatú Steptronic automata váltót kapnak, ami az első kerék meghajtású dízel Cooper SD-hez is elérhető. A Cooper SE plug-in hibridben viszont 6 fokozatú az automata. Itt a hátsó kerekekhez csatlakozik az elektromos motor, benzines egység hajt elöl.

A megújult Countryman menet közben igazán olyan maradt, mint a „régi”. Egy crossoverhez képest nem ülünk túl magasan benne, a futómű és a kormányzás sportosan feszes. A benzines, 136 lóerős modellvariáns is jól kiszolgálja a kocsit, de élményautózást nem ez fog adni. A motort igencsak forgatni kell, hogy gyorsan haladjunk, de ha megvan a lendület, legalább a futóművén nem fog múlni, hogy jól érezzük magunkat.

© Mini

A 190 lóerős SD változat már teljesítmény és nyomaték oldalról is más világ, nem kérdés, hogy tökéletes választás egy közel 1700 kilós autóhoz. A sportos dízel esetében komoly összetevő a képletben a fogyasztás is, amely vélhetően a napi rutinban is tartható a próbán látott 6 liter körüli értéken.

Kifejezetten meglepően agilis modell viszont a hibrid, amelyben a Minire jellemző fürgeség és közvetlenség is abszolút megvan. A két motor együttes ereje bármilyen sebességnél érezhető a négykerék-hajtáson keresztül. A hibrid végsebessége egyébiránt mostanra 135 km/h elektromos üzemmódban is. A Countryman Cooper SE ráadásul hatvan kilométeren keresztül nulla károsanyag-kibocsátással is elközlekedhet és a gyártó szerint a kombinált átlagfogyasztása is 1,7 és 2,0 l/100 km között van.

Mindehhez már csak a bőséges 11 féle modell változatot kell hozzáadni árban és teljes a kép. A Mini a prémum voltát itt nem tagadja meg, az alapár is 8,29 millió forint a Countryman Cooper révén, a Cooper S már 9,4 millió, illetve összkerékhajtással 10,6 millió forint. A dízeles alap Cooper D 9,2 millió az izgalmas SD kétkerékhajtással is 10,6 millió, míg összkerekesként már 11,8 millió forint. A hibrid ennek fényében a 12,3 milliós árával abszolút partiban van. A John Cooper Works modell 13,48 milliós ára már megint más liga, akárcsak a csúcsmodell 306 lóerős teljesítménye.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.