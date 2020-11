Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középpályásnak karanténba kell vonulnia, hogy játszhasson a Salzburg hét végi találkozóján.","shortLead":"A középpályásnak karanténba kell vonulnia, hogy játszhasson a Salzburg hét végi találkozóján.","id":"20201116_Szoboszlai_Dominik_valogatott_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beac0a6-b37c-469e-b265-2f296bdedf38","keywords":null,"link":"/sport/20201116_Szoboszlai_Dominik_valogatott_karanten","timestamp":"2020. november. 16. 16:46","title":"Szoboszlai kihagyja a válogatott következő meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","shortLead":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","id":"20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbae5c-bae1-4a42-ba29-138a85ef1acf","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","timestamp":"2020. november. 16. 11:25","title":"Az alzheimeres balerina videója sokat elmond a zene erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni a kis foltos kivit. ","shortLead":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni...","id":"20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373d29a-f2cd-43cb-abca-7e1ef1a9a2de","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","timestamp":"2020. november. 16. 15:59","title":"Duci, röpképtelen papagáj lett az év madara Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes hűteni az alatta lévő felületet.","shortLead":"Olyan olcsó és könnyen előállítható fehér festéket fejlesztettek ki amerikai kutatók, amely még tűző napon is képes...","id":"20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d644a2e-a598-45b8-acf1-f7a2ddafd5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2a72f-618b-475d-8530-9f75cb087ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_purdue_egyetem_huto_feher_festek","timestamp":"2020. november. 17. 08:03","title":"Feltalálták a szuperfehér festéket, amit ezzel festenek be, az tűző napon is hűvösebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legújabb V8-as terepjáróra abszolút nem a CO2-kibocsátás csökkentéséről szól. ","shortLead":"Az amerikai gyártó legújabb V8-as terepjáróra abszolút nem a CO2-kibocsátás csökkentéséről szól. ","id":"20201117_semmi_politikai_korrektseg_itt_a_64_literes_motort_kapott_uj_jeep_wrangler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1984e76d-cd4c-4cb3-ac63-d59723b8ca30","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_semmi_politikai_korrektseg_itt_a_64_literes_motort_kapott_uj_jeep_wrangler","timestamp":"2020. november. 17. 07:59","title":"Semmi politikai korrektség: itt a 6,4 literes motort kapott új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","id":"20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdfd4e-a641-405d-8638-c2c1a4358899","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","timestamp":"2020. november. 18. 07:57","title":"Orbán migránsozva magyarázza az uniós költségvetés vétóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","shortLead":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","id":"20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507e5aa-bc18-4333-99f8-ae4ec1ee1b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","timestamp":"2020. november. 16. 18:53","title":"Diszpécserek tartják a kapcsolatot Miskolcon a covidos betegek hozzátartozóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le, amit egy átlagfelhasználó gondol.","shortLead":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le...","id":"20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dbc898-740c-49cf-9bab-f47b4e890cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","timestamp":"2020. november. 16. 11:33","title":"Szárnyal a PC-piac: milyen gépeket vesznek most legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]