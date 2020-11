Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","shortLead":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","id":"20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4c5b7d-047d-4659-948c-3b95db454300","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","timestamp":"2020. november. 16. 16:25","title":"Halotti toron is zaklatta volt párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","shortLead":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","id":"20201117_rablas_kes_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a4f09-9207-48cc-a341-2f1129b1ce2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_rablas_kes_pecs","timestamp":"2020. november. 17. 15:50","title":"Keresik azt a 21 éves férfit, aki késsel rabolt ki egy nőt fényes nappal Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","shortLead":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","id":"20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b7c3d-039b-4e88-8363-272c861ff706","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","timestamp":"2020. november. 17. 18:54","title":"Újra fizetős lehet a parkolás a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","shortLead":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","id":"20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d628f967-7d00-4362-a4ca-2e42e50b8c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","timestamp":"2020. november. 17. 15:20","title":"Trollkodás vagy álhírek? Online kurzus segít a gyerekeknek, hogy felismerjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata górcső alá vette, hogy miként is tudta beleszuszakolni az Apple az iPhone 12 specifikációját az iPhone 12 minibe. Emellett pontozták a készülék javíthatóságát is.","shortLead":"Az iFixit csapata górcső alá vette, hogy miként is tudta beleszuszakolni az Apple az iPhone 12 specifikációját...","id":"20201117_apple_iphone_12_mini_teardown_ifixit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b1fcca-7130-4732-9a31-ef5e925a97af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_iphone_12_mini_teardown_ifixit","timestamp":"2020. november. 17. 10:03","title":"Szétszedték az iPhone 12 minit: hogy lett ilyen kicsi egy csúcstelefon? – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és csoportok gyorsan változó viszonyai adták ki a forradalom eseményeit, melynek középpontjában sok esetben konszolidálatlan, nehéz sorsú emberek álltak. Kritika.","shortLead":"A legenda szerint 1956-ban két állandó és antagonisztikus oldal állt szemben egymással, míg a valóságban személyek és...","id":"20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aab2ee7-182d-4bee-833c-cba719b64763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dfae67-2acb-4a07-92c1-00012df64508","keywords":null,"link":"/360/20201116_1956_legendaja_helyett_1956_valosagat_mutatja_be_Eorsi_Laszlo_uj_kotete","timestamp":"2020. november. 16. 16:00","title":"A legenda helyett a valóságot mutatja be 56-ról Eörsi László új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12","c_author":"HVG","category":"360","description":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","shortLead":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","id":"202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab4b114-0eff-4838-82e2-4e24ee67f551","keywords":null,"link":"/360/202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","timestamp":"2020. november. 16. 13:00","title":"Járvány nélkül is recseg-ropog a háziorvosi rendszer: több mint félezer doktor hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]