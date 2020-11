Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek távol tartani.","shortLead":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek...","id":"20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b71cc-19cd-4d57-a1fd-b9cd517279ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","timestamp":"2020. november. 18. 19:03","title":"Ijesztő robotfarkasok védik a lakosságot egy japán városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tömeg a maszkhordási és távolságtartási előírásokat sem tartotta be, ezért gyorsan elindult az oszlatás.","shortLead":"A tömeg a maszkhordási és távolságtartási előírásokat sem tartotta be, ezért gyorsan elindult az oszlatás.","id":"20201118_tuntetes_berlin_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358bae9-e29a-4319-b232-701ed69b8018","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_tuntetes_berlin_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 17:18","title":"Tízezres tüntetés volt Berlinben a korlátozások ellen, többeket őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c85183d-3c20-4345-8906-f0c1c97050e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány meghosszabbította az utazási korlátozásokat Kanadába és Mexikóba.\r

","shortLead":"A kormány meghosszabbította az utazási korlátozásokat Kanadába és Mexikóba.\r

","id":"20201120_Fertozott_regisztralt_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c85183d-3c20-4345-8906-f0c1c97050e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9dd54-d70e-40a5-a9a5-3eed0c407db9","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Fertozott_regisztralt_USA","timestamp":"2020. november. 20. 05:22","title":"Egymillió új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy hétben az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 7499 beteget ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Már 7499 beteget ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871be37-3c15-4c1b-adcc-e23be98d8511","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 18. 09:19","title":"Koronavírus: 99 halott, 4290 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban. Hogy miért éppen így, arra megvan a tudományosan magyarázat.","shortLead":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban...","id":"20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef3623-f3df-4d7f-a1c8-b1f01b4a4a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","timestamp":"2020. november. 18. 08:33","title":"A világon elsőként különleges zongorajátékkal kísérve műtöttek egy daganatos kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik, de valójában gép.","shortLead":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik...","id":"20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02221d98-38d9-4d94-afcb-9fba703349cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","timestamp":"2020. november. 19. 12:03","title":"Robotizált híradós műsorvezető állt munkába Dél-Koreában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kérdőívek postázása 1,7 milliárd forint volt.","shortLead":"Csak a kérdőívek postázása 1,7 milliárd forint volt.","id":"20201119_koronavirus_nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76e6620-809d-497c-913c-67fa52e0d2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_koronavirus_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. november. 19. 12:56","title":"Csaknem 11,5 milliárdba került a koronavírusos nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","shortLead":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","id":"20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0235717-ab66-4b10-948d-fc058e4fa6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","timestamp":"2020. november. 18. 17:13","title":"Jön az első időalapú menetjegy az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]