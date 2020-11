Egészen változatos kínálatot vonultatott fel az Audi nemrégiben megrendezett hazai Driving Experience nevű rendezvényén. Modern prémium márkához illően az igazi nagyvadak ezúttal már inkább a plug-in kategóriában keresendők az Audi járműparkjában is, még ha, egy igazán nagy klasszikust, kivételként, az Audi SQ7 brutális dízele személyében beállították a csapatba.

Az SQ7-es pont az az autó, amelynek mentén jól kirajzolódik az új világ iránymutatása a német cégnél is. Egyfelől annak nyomán, hogy már hivatalosan is vége a V8-as TDI-knek. Mindenesetre mementónak kiváló a 2,4 tonnás közel 45 millió forintos autó, amely 900 Nm-es nyomaték mellett is beéri 9-10 liter dízellel átlagban és elementáris élményt ad még ma is a vezetése, olyan természetességgel vágtat az autópályákon végtelennek tűnő 800 kilométeres hatótávjával.

Audi Q7 TFSIe 55 és 60

Ehhez képest a vadonatúj Q7-esből itt járt mindkét variáns, a TFSIe 55 és 60-as modell is valóban más világot jelentenek. Nem abban az értelemben, hogy ezekkel nem lehet magunk elől elkergetni bárkit az autópályán, hanem, hogy hivatalosan is a plug-inek az „új világ dízelei” a takarékosság bajnokai.

Még a legerősebb konnektoros hibird 60 TFSIe is, amely 449 lóerős és 700 Nm-es nyomatékú a motorja (ebből 400 Nm az elektromotoré) is beéri elvileg 2,8 literes fogyasztással száz kilométerenként. Igaz, ehhez az utolsó centiig kell kisajtolni mind a 43 kilométeres villanyhatótávot belőle.

A Q7 plug-in ennek megfelelően persze tisztán elektromos EV módban indul és a benzinmotor csak akkor válik aktívvá, ha a vezető kicsit komolyabban tiporja a gázpedált. Addig az Audi Q7 plug-in készségesen segít a spórolásban, a gázpedál például pulzálva jelzi, lépjünk le róla, mert olyan szakaszhoz érünk, ahol alacsonyabb a megengedett tempó, mint, amivel éppen haladunk.

Az üzemi fékek csak akkor lépnek működésbe, ha 0,3 g feletti fékerőre van szükség, vagyis az Audi szerint a fékhasználat 90 százalékát elintézi a villanymotor. A navigációs rendszer azt is jelzi egyébként, ha mégis megállnánk tölteni, hogy a keresett töltő foglalt-e a környéken, ami igazán praktikus szolgáltatás.

A szoftveresen legyengített kistestvér az Audi Q7 55 TFSIe is 381 lóerős összteljesítményt nyújt, S tronic váltóval és összkerékhajtással. 0-ról 100 kilométer/órára 5,8 másodperc alatt ugrik, vagyis attól ezzel sem kell tartani, hogy méltatlanul lassúnak érezzük magunkat egy-egy autópályás becsatlakozásnál a 2,4 tonnás autóval. Érezni egyébként is, hogy sportosra van hangolva a futómű, amit hétvégi kirándulásokon ki is lehet élvezni, a hatótáv miatt pedig ilyenkor sem kell izgulni, a 75 literes benzintank erre garanciát jelent.

A plug-in Q7-esek talán legnagyobb hátránya, hogy annak köszönhetően, hogy az akkumulátoruk padló alatt van, elvész a harmadik sor opciója és egyébként is relatíve kicsinek hat a csomagtere a méretéhez képest, amely persze így is 650 litert jelent alapból.

Audi A8 L

Az igazán elnöki autó a kínálatban úgy is az Audi A8 L 60 TFSI e quattro volt és pontosan egy ilyen alkalom mutatja meg, amikor egyéb modelleket párhuzamosan lehet kipróbálni, micsoda különbség van egy 40 és egy 60 milliós autó között. Itt érezni igazán, már nincs kompromisszum. Amíg máshol, még 40 millió forint környékén is a levegő befúvókat manuálisan kell állítani, addig itt már ez is digitális vezérlésűek.

Az egész jármű egészen más karakter és máshogy is mozog bármilyen sebességnél, mint egy nagy SUV. Egy szabadidő-autó ilyet nem tud nyújtani, a nagy limuzin valóban végigvonul az úton. Az elnöki hátsó tér fejedelmi benne, az anyagok osztályonfelüliek, akárcsak a szolgáltatások. Elég csak a négyféle stílusban kérhető masszázst felidézni a amit bármelyik ülés tud nyújtani.

Az A8 L hajtási rendszerének érdekessége persze a konnektoros jellege, még, ha elsőre kicsit szemben is áll a főúri attitűddel, hogy egy ilyen 5,2 méteres és 60 milliós értékű autónak egy sárga kábellel kell várakoznia a töltőhöz láncolódva. A 14,1 kWh-s akksicsomag révén a kocsi akár 135 km/órás tempóra is képes tisztán villannyal, de a V6-os turbómotor a saját 340 lóerejével is annyira elszigetelten dolgozik, mintha villany hajtaná a kocsit.

Az összteljesítménye persez még ennél az értéknél is jóval több: 449 lóerő az elektromos hajtással együtt. A luxust mégis az elképesztően finom futómű adja meg igazán, amilyet csak a hasonló ligában játszó Mercedes S-osztály tud megadni, más autóban ilyet nem lehet megélni. Ami pedig gyártói és vásárlói oldalról is legalább ilyen fontos üzenet mostanság a külvilágnak, már azt is el lehet mondani egy ilyen hedonista luxusautóról, hogy elvileg akár 2,4 literes benzin fogyasztással is beéri.

