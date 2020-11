Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi miniszter ismertette.","shortLead":"A tavaszitól eltérő módon, de újra vásárlási idősávok bevezetését kérte az Idősek Tanácsa, a javaslatot a családügyi...","id":"20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e79e0-c817-4128-9118-a8bb4842d844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Novak_Katalin_vasarlas_idosav_idosek","timestamp":"2020. november. 23. 10:29","title":"Új tervet mutatott be Novák Katalin: Az idősek bármikor mehetnének boltba, a fiatalabbakat nem engednék be a védett idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak. A koronavírus elleni oltóanyagot tesztelő önkéntesek csak egy dologban biztosak: kötelességüknek érezték, hogy tegyenek valamit a járvány megállításáért. A hvg360-nak most hárman mesélték el, milyen érzés volt, amikor a klinikai kísérletek harmadik fázisában karjukba kapták az AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna oltóanyagát – vagy placebóját. ","shortLead":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak...","id":"20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c68c49d-ec3d-4840-be53-47267979904b","keywords":null,"link":"/360/20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:30","title":"Akik vállalták a kockázatot: Covid-oltást tesztelőkkel beszéltünk első tapasztalataikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába van, hogy sokan, alig ülnek autóba most, a biztosítási díjukon ez automatikusan nem fog meglátszani. ","shortLead":"Hiába van, hogy sokan, alig ülnek autóba most, a biztosítási díjukon ez automatikusan nem fog meglátszani. ","id":"20201123_Hiaba_a_kevesebb_kozlekedesi_baleset_tovabb_dragult_a_kotelezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4ff68e-90ce-4295-b05f-86bc52ba1885","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Hiaba_a_kevesebb_kozlekedesi_baleset_tovabb_dragult_a_kotelezo","timestamp":"2020. november. 24. 05:31","title":"Hiába a kevesebb baleset, meglepte az autósokat a jövő évi kötelező ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosan is hajtott modellek.","shortLead":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb...","id":"20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32495750-a6bf-40b7-adfb-2c95544637fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","timestamp":"2020. november. 24. 04:37","title":"Nagyvadak diétán: menetpróbán a konnektoros Audi Q7-es és az A8 L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új, nagy léptékű tanulmány szerint az új típusú koronavírus okozta Covid–19 tüneteinek jelentkezésekor, majd az ezt követő öt napban a legvalószínűbb a fertőzés továbbadása.","shortLead":"Egy új, nagy léptékű tanulmány szerint az új típusú koronavírus okozta Covid–19 tüneteinek jelentkezésekor, majd az ezt...","id":"20201123_koronavirus_fertozott_ember_mikor_fertoz_a_covid_hany_nap_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51dd408-4c1f-4ce9-9152-00dd2de861ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_koronavirus_fertozott_ember_mikor_fertoz_a_covid_hany_nap_tunetek","timestamp":"2020. november. 23. 08:33","title":"Kiderült, mikor fertőz legjobban, aki koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes varázslással éltek.



","shortLead":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes...","id":"20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908d2bf-5a5d-4bde-be1d-10885d3f3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","timestamp":"2020. november. 23. 08:05","title":"Az internetezők rájöttek, hogy A Korona ausztrál jeleneteit nem Ausztráliában forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","shortLead":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","id":"20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e968497-483f-4a15-b249-88740a37c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","timestamp":"2020. november. 22. 15:55","title":"Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","id":"20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e37cf1-1207-4ade-b3ee-8683de9f0ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 14:08","title":"Elfogták a férfit, aki rágyújtotta a lakást három emberre a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]