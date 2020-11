Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","shortLead":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","id":"20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5308-aa9a-4053-bc9f-043ff571137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","timestamp":"2020. november. 24. 15:14","title":"A jegybank már több mint 800 milliárd forintot tolt bele az államadósságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot az idős családtagokkal. A Telenor friss kutatása szerint ez az idei karácsonyra is rányomhatja a bélyegét, így még nagyobb igény mutatkozhat a kifejezetten az idősek számára kitalált új szolgáltatásokra.","shortLead":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot...","id":"20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e207e9c-6c56-4a28-9833-0429accd1279","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","timestamp":"2020. november. 24. 15:35","title":"SOS Központ szolgáltatást indított a Telenor, az idősebb családtagoknak jöhet jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most megjelent rendeletből kiderült, hogy ebbe a külföldi tb is beleszámít.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatást csak azok vehetik igénybe, akinek egy év folyamatos tb-jogviszonya van, viszont a most...","id":"20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482695b2-9b92-4efa-af67-ed8f41ee9743","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_otthonfelujitasi_tamogatas_rendelet","timestamp":"2020. november. 25. 16:32","title":"Garázsépítésre, klímára, vagy napkollektorra is költhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első sorozatgyártású villanymotoros Mustanggal közel 500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel.","shortLead":"Az első sorozatgyártású villanymotoros Mustanggal közel 500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel.","id":"20201125_feny_derult_az_elektromos_ford_mustang_mache_valos_hatotavjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f20f76-0d78-4ca4-8045-4f818a8beab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_feny_derult_az_elektromos_ford_mustang_mache_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 25. 11:21","title":"Kiderült az elektromos Ford Mustang Mach-E valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára gyakorolt befolyásukat.","shortLead":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára...","id":"20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c59eef8-2846-44d5-ac11-513c1299a724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","timestamp":"2020. november. 25. 20:15","title":"Európai Parlament: A közmédia egyes tagállamokban kormányzati propagandává silányult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd","c_author":"","category":"elet","description":"Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről.","shortLead":"Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről.","id":"20201124_Varga_Judit_talalt_egy_urugyet_hogy_meghivja_George_Clooneyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e247a-d89a-46fc-a9fe-c10b99c97808","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Varga_Judit_talalt_egy_urugyet_hogy_meghivja_George_Clooneyt","timestamp":"2020. november. 24. 19:26","title":"Varga Judit talált egy ürügyet, hogy meghívja George Clooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]