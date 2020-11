Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","shortLead":"Ausztria ellenáll, Magyarország még nem döntött.","id":"20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b49b1-fff9-4ee2-b25a-61b03a9496e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_Merkel_sikozpontok_lezaras","timestamp":"2020. november. 26. 12:43","title":"Merkel: Le kell zárni a síközpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte, a férfi a saját gyerekét vitte be. ","shortLead":"Egy férfi azt állította, csecsemőt talált a bokorban, akit bevitt a szolnoki kórházban. Később a rendőrség közölte...","id":"20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f94b62-f442-4f52-8316-4d72c2221c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0693d5e-fdf6-4961-9e67-c3bbe2f30b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Csecsemo_bokor_Szolnok","timestamp":"2020. november. 25. 17:09","title":"A rendőrség cáfolja az apa sztoriját a bokorban talált csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","shortLead":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","id":"20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7c7d7-12ed-403c-bbc1-6768d5f6856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 25. 17:04","title":"\"Olyan volt, mint egy influenza elleni oltás\" – újabb önkéntes nyilatkozott a koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Föld több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt létrejött, forró magmaglóbusz volt, őslégköre a mai Vénuszéhoz hasonlított egy új nemzetközi kutatás szerint.","shortLead":"Amikor a Föld több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt létrejött, forró magmaglóbusz volt, őslégköre a mai Vénuszéhoz...","id":"20201125_venusz_legkor_fold_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e3d980-4e01-46e6-aebf-6e8193f2966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_venusz_legkor_fold_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. november. 25. 22:01","title":"A Föld őslégköre a mai Vénuszéhoz hasonlított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","shortLead":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","id":"20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658847cd-4405-4fb4-bc40-e2ea6dc4734e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","timestamp":"2020. november. 26. 09:54","title":"Merkely Béla felépült és újra gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a692625-9169-4ec0-85b7-ce0953e64241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közzétettek néhány látványtervet a megyeszékhelyen épülő különleges hídról.","shortLead":"Közzétettek néhány látványtervet a megyeszékhelyen épülő különleges hídról.","id":"20201126_Ilyen_lesz_a_miskolci_Yhid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a692625-9169-4ec0-85b7-ce0953e64241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1161f205-2962-441b-a4e2-3c8a9a0312cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Ilyen_lesz_a_miskolci_Yhid","timestamp":"2020. november. 26. 09:00","title":"Ilyen lesz a Miskolcon épülő Y-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot indítanak, amely során előre lehet majd szolgáltatásokat vásárolni. Szeretnék, ha a jegybank a fővárost is finanszírozná kötvényvásárlásokkal.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot...","id":"20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aadae-0b32-4519-8d2c-2fb57f625366","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","timestamp":"2020. november. 24. 17:49","title":"Karácsonyék Budapest-kuponokkal mentenék a vállalkozásokat, már a BKIK is nemet mond Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]