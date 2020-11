Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben, ellenszavazat nélkül – elfogadott törvényt, mert az nem jelölte meg a hivatalok és az Agrárkamara által nyilvántartandó adatok kezelésének célját, illetve a gazdák védett személyi adatait is nyilvánossá tenné.","shortLead":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben...","id":"20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c91004-0258-4db5-b049-8fb4f26e3930","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"Családi gazdaságok: javítja a hibákat, de Áder legsúlyosabb bírálatáról hallgat a törvényalkotási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","shortLead":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","id":"20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f717bd-ed2e-4d6d-843c-5fe2336a8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","timestamp":"2020. november. 25. 18:00","title":"Kiégett egy lakás Lipótvárosban, egy ember meghalt a tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is évtizedes rekordra nőhet a munkanélküliek száma.","shortLead":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is...","id":"20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d959f01-ef00-4ac2-96ff-07ddea3f0ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. november. 26. 15:13","title":"A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a 40 fokos hőségben.","shortLead":"Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a 40 fokos hőségben.","id":"20201127_Ujabb_bozottuzektol_rettegnek_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5005f425-33a5-4a7a-8894-83be2cfd3fdb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_Ujabb_bozottuzektol_rettegnek_Ausztraliaban","timestamp":"2020. november. 27. 11:52","title":"Újabb bozóttüzektől rettegnek Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a158f0ff-6eab-4150-9ce6-8351a70311e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Economist úgy látja, hogy az EU jóvoltából Magyarország és a Lengyelország a fizika alapjaival ismerkedik. Merthogy Newton első, tehetetlenségi törvénye úgy szól: a tárgyak mindaddig egyenletes mozgást végeznek, amíg valami ki nem billenti őket pályájukról. Ez a külső erő az európai politikában jelenleg a járvány és a nyomában fellépő hatalmas gazdasági visszaesés. Ezért született meg a nyáron a segélycsomag ötlete, amelyhez azonban hozzácsapták a jogállami kikötést. ","shortLead":"A Economist úgy látja, hogy az EU jóvoltából Magyarország és a Lengyelország a fizika alapjaival ismerkedik. Merthogy...","id":"20201127_Fizikaorat_tart_Orbannak_az_Economist_a_jogallami_vitaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a158f0ff-6eab-4150-9ce6-8351a70311e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaa65d8-173f-47be-8a87-12ddce195d88","keywords":null,"link":"/360/20201127_Fizikaorat_tart_Orbannak_az_Economist_a_jogallami_vitaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:30","title":"Fizikaórát tart Orbánnak az Economist a jogállami vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes jövő évben nyugodtabban netezhetnek a Windows 7-es gépet használók.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes...","id":"20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feef4f0-67f5-47aa-9360-13d7ab0028ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","timestamp":"2020. november. 27. 08:33","title":"Óriási segítséget kapnak a Windows 7-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. ","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. ","id":"20201127_280_lovas_uj_csucsmotort_kapott_a_skoda_superb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5226a44-b56e-4262-9e4d-833216680965","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_280_lovas_uj_csucsmotort_kapott_a_skoda_superb","timestamp":"2020. november. 27. 11:24","title":"280 lovas új csúcsmotort kapott a Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","shortLead":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","id":"20201126_180_motoros_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd173bf-9d13-421e-9463-13e7fa6a30f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_180_motoros_Anglia","timestamp":"2020. november. 26. 14:35","title":"Egy szál pólóban, majdnem 300-zal száguldott az autópályán egy 19 éves motoros Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]