[{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","shortLead":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed15bda-4316-4e19-a8f8-9bbc22091650","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","timestamp":"2020. november. 29. 17:15","title":"Fejre állt Stroll a Bahreini Nagydíj második rajtjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei jelentek meg a szövetség intézményeinél és Brenzovics László (képünkön) lakásán is. Állítólag hazaárulásra, szeparatizmusra utaló bizonyítékokat kerestek.\r

","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat emberei jelentek meg a szövetség intézményeinél és Brenzovics László (képünkön) lakásán...","id":"20201130_karpatalja_razzia_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_ukran_biztonsagi_szolgalat_ungvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224aa504-4287-4f12-ba83-e62f4b6e90de","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_karpatalja_razzia_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_ukran_biztonsagi_szolgalat_ungvar","timestamp":"2020. november. 30. 18:10","title":"Fegyveres razzia volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnél Ungváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f08e191-64e9-4be5-a1be-c4c10881241b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Szilárd gázkamrás írását a budapesti Amerikai Nagykövetség is elítélte.","shortLead":"Demeter Szilárd gázkamrás írását a budapesti Amerikai Nagykövetség is elítélte.","id":"20201130_budapesti_amerikai_nagykovetseg_demeter_szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f08e191-64e9-4be5-a1be-c4c10881241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595ea09-df2d-451e-a849-ed52bc6d2c50","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_budapesti_amerikai_nagykovetseg_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 30. 12:47","title":"A budapesti Amerikai Nagykövetség is elítéli Demeter Szilárd cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262e3d5a-409e-4f60-a33a-2abe398d184f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felvételen egy maszkos férfi a kárpátaljai magyarokat fenyegette meg. ","shortLead":"Egy felvételen egy maszkos férfi a kárpátaljai magyarokat fenyegette meg. ","id":"20201130_karpatalja_magyarok_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262e3d5a-409e-4f60-a33a-2abe398d184f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74009d25-5e55-45cf-8192-f82e0f18e4ef","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_karpatalja_magyarok_fenyegetes","timestamp":"2020. november. 30. 12:28","title":"Eljönnek a magyarok gyerekeiért – fenyegetőzött Beregszászon egy maszkos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6260a7-fc92-4838-91a6-f5a2d68795a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lennert Wouters, a belga Leuveni Katolikus Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint elég egy kis hozzáértés, és egy nagyjából 90 ezer forintos eszköz ahhoz, hogy az autótolvaj villámgyorsan meglovasítson egy Teslát.","shortLead":"Lennert Wouters, a belga Leuveni Katolikus Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint elég egy kis hozzáértés, és...","id":"20201130_bluetooth_hacker_tesla_model_x_autolopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6260a7-fc92-4838-91a6-f5a2d68795a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d419ff-4975-42da-80ae-2b0a6b9a1697","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_bluetooth_hacker_tesla_model_x_autolopas","timestamp":"2020. november. 30. 20:03","title":"Bluetooth-on keresztül támad a hacker, 90 másodperc alatt bármelyik Tesla Model X ellopható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c70efbd-cb62-41b5-b7ce-15cea819b1a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszó szerint még van ideje bajnokká válni, de most magával akar foglalkozni.","shortLead":"Az úszó szerint még van ideje bajnokká válni, de most magával akar foglalkozni.","id":"20201201_Szilagyi_Liliana_tokio_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c70efbd-cb62-41b5-b7ce-15cea819b1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be82391-f4df-4042-b891-33670438606b","keywords":null,"link":"/sport/20201201_Szilagyi_Liliana_tokio_olimpia","timestamp":"2020. december. 01. 07:41","title":"Nem indul a tokiói olimpián Szilágyi Liliána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2473baf9-0920-4f5e-b32c-5e54fbfd316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A biztosítótársaság 830 millió euróért adta el közép-európai leányvállalatait.","shortLead":"A biztosítótársaság 830 millió euróért adta el közép-európai leányvállalatait.","id":"20201129_aegon_kivonul_magyarorszagrol_vig_lesz_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2473baf9-0920-4f5e-b32c-5e54fbfd316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf52a98-d671-4535-9137-2106067d5191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_aegon_kivonul_magyarorszagrol_vig_lesz_helyette","timestamp":"2020. november. 29. 13:49","title":"Tulajdonost vált a magyarországi Aegon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]