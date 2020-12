Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","shortLead":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","id":"20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a083ead4-f56a-4d55-8d39-f536728e4b86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","timestamp":"2020. december. 07. 06:41","title":"Nem véletlenül ér 72 millió forintot ez a régi Peugeot 205","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az idei volt a legmelegebb november a világon, Európában pedig az egész ősz rekordértéket hozott – derül ki Európai Unió Föld-megfigyelési programja, a Copernicus adataiból.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb november a világon, Európában pedig az egész ősz rekordértéket hozott – derül ki Európai...","id":"20201207_Copernicus_legmelegebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bfd4eb-cdb2-41fe-a50e-77e2010245d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Copernicus_legmelegebb","timestamp":"2020. december. 07. 13:32","title":"2020 lehet a legmelegebb év Európa történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","id":"20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b3b85-2eb0-4dc9-ab0e-48329962e182","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","timestamp":"2020. december. 07. 10:11","title":"Egy 20 éves férfi is van az újabb magyar áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és kínai fejlesztésű koronavírus-vakcinák iránt. Előbbi oltóanyagból Magyarország több millió adagot kötött le.","shortLead":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és...","id":"20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29235ed2-af04-4cd8-83c1-876259493e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. december. 07. 09:33","title":"A magyarok kétharmada nem kér a Covid-vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje kapta meg az elismerést vasárnap, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben lévő otthonában és a következő napokban a többi díjazott is átveheti oklevelét, valamint aranyérmét saját otthonában, svéd diplomáciai kirendeltségeken vagy kutatóintézetekben megrendezett kisebb ceremóniák keretében.","shortLead":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje...","id":"20201208_Nobeldijak_home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c42d12d-36a7-4a80-95f1-61dde791107e","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nobeldijak_home_officeban","timestamp":"2020. december. 08. 09:38","title":"Nobel-díjak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most egyértelmű, hogy az idén egészen más az adventi időszak és a karácsony, mint ahogyan azt megszokhattuk.","shortLead":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most...","id":"202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770418-1258-4fbe-ab05-da58beaaa4d3","keywords":null,"link":"/360/202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","timestamp":"2020. december. 06. 16:00","title":"Már az is ajándék, ha valami kicsi megmarad a karácsonyi ünnepből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130bcf4-cd94-4d5b-a416-5c604888efa5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ellenzékben minden irányzatra két párt is jut. Jobbik-hashtag és más furcsa szimbólumok: olyan mintha csak a grafikusok kedvéért csinálnák az egészet. A Duma Aktuál áttekinti, hogy milyen konstrukcióban mennek neki a választásnak Orbán Viktor kihívói. De mi is az az ELEGY és az ISZOM?","shortLead":"Az ellenzékben minden irányzatra két párt is jut. Jobbik-hashtag és más furcsa szimbólumok: olyan mintha csak...","id":"20201207_Duma_Aktual_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6130bcf4-cd94-4d5b-a416-5c604888efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8e90-1f3c-46ab-b011-eab86297fb3c","keywords":null,"link":"/360/20201207_Duma_Aktual_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 07. 17:00","title":"Duma Aktuál az ellenzéki összefogásról: Mintha hurkából akarnának disznót csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]