Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében.","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea4899-ef73-4c8b-8657-1853d917b784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","timestamp":"2020. december. 09. 15:05","title":"Luxuslakások helyett csúszás, feljelentések Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee márka gyártója, hogy pénzt szerezzen a kéretlen hirdetésekből. Nagyon komoly büntetést kapott ezért.","shortLead":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee...","id":"20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc8cfa-7abc-4f64-b4d6-f0ab0acb0c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","timestamp":"2020. december. 09. 09:03","title":"20 millió androidos telefonról derült ki, hogy gyárilag kémprogram került rá – börtön lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b1921b-4364-44e0-82ea-6c19b80a355d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern fejlesztés-gazdaságtan egyik úttörője, W. Arthur Lewis mosolyog ma a Google kereső főoldalán.","shortLead":"A modern fejlesztés-gazdaságtan egyik úttörője, W. Arthur Lewis mosolyog ma a Google kereső főoldalán.","id":"20201210_w_arthur_lewis_kozgazdasz_nobel_dij_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b1921b-4364-44e0-82ea-6c19b80a355d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef1459e-3569-4272-ac05-51c214bcdc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_w_arthur_lewis_kozgazdasz_nobel_dij_google","timestamp":"2020. december. 10. 06:33","title":"Kicsoda W. Arthur Lewis, miért van ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit nem tudták megmenteni. Az ápoló ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit...","id":"20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517651e5-e208-4d1b-812e-cc0f41b00fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","timestamp":"2020. december. 09. 15:26","title":"Vádat emeltek az ápoló ellen, aki rossz gyógyszert adott a betegnek, és az meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","shortLead":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","id":"20201209_tolvajok_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3979f5-fbd1-43b8-991c-83aa68ad1616","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_tolvajok_telefonok","timestamp":"2020. december. 09. 11:47","title":"Telefontolvaj triót keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi szolgálatnak köze ahhoz, hogy a brüsszeli buli utáni rendőri intézkedés híre kiszivárgott a belga sajtóban – legalábbis ezt állította a magyar hírszerzés vezetője, Bunford Zsolt dandártábornok a parlament nemzetbiztonsági ülésén.","shortLead":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi...","id":"20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6944b57f-e0b7-4e80-8f33-d47bd2e61c05","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","timestamp":"2020. december. 09. 12:01","title":"A magyar hírszerzés azt állítja, semmit nem tud a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","shortLead":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","id":"20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d7d80b-7afc-4f67-8ace-0389e2369257","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","timestamp":"2020. december. 09. 14:56","title":"A letartóztatott Jaroslav Hascáktól került Fidesz-közelbe a Prága melletti repülőgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]