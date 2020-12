Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina, a demokrácia, és egy nagyon rövid időre Szájer József is.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina...","id":"20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c1aaad-6ada-410e-b910-49928a399d35","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","timestamp":"2020. december. 09. 21:37","title":"Hollik István nem érti, miért oroszozik az ellenzék, mikor Gyurcsány Ferenc villájában járt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","shortLead":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","id":"20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60ed8fc-93ad-4f0c-aa73-11c2881b8b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. december. 10. 17:29","title":"Skoda szabadidő-autókba ülnek a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat azután kéri ki a testület véleményét, hogy a kereskedelmi szakszervezetek az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését kérték. ","shortLead":"A kormányzat azután kéri ki a testület véleményét, hogy a kereskedelmi szakszervezetek az idősek vásárlási sávjának...","id":"20201210_idosek_vasarlasi_savja_kereskedelmi_szervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d137c1-931e-4502-b3b9-dae424bd0c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_idosek_vasarlasi_savja_kereskedelmi_szervezetek","timestamp":"2020. december. 10. 10:18","title":"A vásárlási idősáv módosításáról egyeztet a kormány az Idősügyi Tanáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit nem tudták megmenteni. Az ápoló ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A beteget kezelő orvos két kapszulát írt elő, de az ápoló – figyelmetlenségből – mást adott be neki. A 93 éves férfit...","id":"20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517651e5-e208-4d1b-812e-cc0f41b00fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_gyogyszer_injekcio_apolo_zalai_korhaz","timestamp":"2020. december. 09. 15:26","title":"Vádat emeltek az ápoló ellen, aki rossz gyógyszert adott a betegnek, és az meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar export és import, előbbi kevésbé, vélhetően az ipar, és azon belül is a járműgyártás jó teljesítményének köszönhetően.","shortLead":"Csökkent a magyar export és import, előbbi kevésbé, vélhetően az ipar, és azon belül is a járműgyártás jó...","id":"20201209_A_magyar_kulkereskedelmet_is_megfogta_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223a980-c6e9-4b0f-9608-181679da734a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_magyar_kulkereskedelmet_is_megfogta_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. december. 09. 10:07","title":"A magyar külkereskedelmet is megfogta a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]