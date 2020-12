Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk. A vízügyi igazgatóság szerint nem külső vegyi szennyezésről van szó. ","shortLead":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk...","id":"20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adbf448-3199-4b0f-8e45-ea6b12f4c521","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","timestamp":"2020. december. 13. 11:17","title":"Megint csúnyán habzik a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök napirend előtt szólalt fel, a koronavírusról és az Európai Unióban folytatott tárgyalásokról is beszélt.","shortLead":"A miniszterelnök napirend előtt szólalt fel, a koronavírusról és az Európai Unióban folytatott tárgyalásokról is...","id":"20201214_orbanparlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af67999-bca3-47e2-9662-a6cd1bac08fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orbanparlament","timestamp":"2020. december. 14. 13:28","title":"Orbán Viktor: December utolsó napjaiban érkeznek az első vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","shortLead":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","id":"20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd982a1-393b-48b2-89e6-fc3bef9f983a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. december. 12. 19:25","title":"Hajszálon múlt, de nem bomlik fel a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös jelöltek.","shortLead":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös...","id":"20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669196ca-c7a5-4f6e-bb48-745ee4bb469d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2020. december. 13. 14:36","title":"Momentum: Azok is szavazhassanak az előválasztáson, akik 2022 májusában lesznek nagykorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kigyulladt karácsonyfa, függöny és asztalterítő, tűzön hagyott karácsonyi vacsora - az ünnepi hangulat fokozódásával együtt a háztartási balesetek kockázata is megnő. Pénzügyi szakértővel vizsgáltuk meg, milyen biztosítási lehetőségek érhetők el a piacon, ha nem akarjuk, hogy ingünk-gatyánk rámenjen a javítási költségekre egy baleset után. ","shortLead":"Kigyulladt karácsonyfa, függöny és asztalterítő, tűzön hagyott karácsonyi vacsora - az ünnepi hangulat fokozódásával...","id":"20201210_karacsony_lakasbiztositas_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8a862c-2735-4c62-92ad-0d31dde05a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_karacsony_lakasbiztositas_bank360","timestamp":"2020. december. 14. 07:38","title":"Megvéd-e a lakásbiztosítás a karácsonyi balesetekkel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d5ceb-4c61-44b3-88f2-008cd64639b9","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A hatodik videóban Rohonyi Barnabás J. R. R. Tolkien Karácsonyi levelek című kötetéből olvas fel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201212_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_6_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f2d5ceb-4c61-44b3-88f2-008cd64639b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093fd842-c165-4846-8fec-6e36cce2ac32","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_6_resz","timestamp":"2020. december. 12. 18:05","title":"„Küldök még neked szeretetteljes ölelést” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]