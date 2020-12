Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő 4-6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban felszólaló Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója.","shortLead":"A következő 4-6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban...","id":"20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd3a14-2484-4855-bbe3-cb1a1d09d25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 10:33","title":"Bill Gates szerint még csak ezután jöhet a járvány legnehezebb időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff2e028-aa99-475f-9a41-c72476ead710","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ugyan az utazásra még várni kell, de ezért érdemes: bemutatunk egy kedvelt stájer régiót, Schladming-Dachsteint. A stájer régió, Schladming-Dachstein nincs messze; minden családtag jól szórakozhat, és gyakorlatilag az összes pontja olyan a valóságban, mintha egy filterektől káprázó Instagram-kép lenne. ","shortLead":"Ugyan az utazásra még várni kell, de ezért érdemes: bemutatunk egy kedvelt stájer régiót, Schladming-Dachsteint...","id":"feelaustria_20201008_Teli_csodavilag_Stajerorszagban__itt_van_a_szomszedban_es_meg_a_szavunk_is_elall_tole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff2e028-aa99-475f-9a41-c72476ead710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24946-324e-4f96-9d9c-cad4e0ef5c8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20201008_Teli_csodavilag_Stajerorszagban__itt_van_a_szomszedban_es_meg_a_szavunk_is_elall_tole","timestamp":"2020. december. 14. 07:30","title":"Téli csodavilág Stájerországban - itt van a szomszédban, és még a szavunk is eláll tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","shortLead":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","id":"20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75402d05-a3cf-40ae-8c67-30cf69706917","keywords":null,"link":"/sport/20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 20:17","title":"Korábban ér véget a magyar focibajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc696c6-8549-40e5-95a7-8d7411b26a57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb négy nevet mondott a Telexnek adott interjúban, majd ezt kiegészítette még hárommal. Arról is beszélt, hogy az ellenzéki pártok milyen közös alappal rendelkeznek.","shortLead":"Előbb négy nevet mondott a Telexnek adott interjúban, majd ezt kiegészítette még hárommal. Arról is beszélt...","id":"20201214_ellenzeki_miniszterelnokjelolt_gyurcsany_ferenc_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc696c6-8549-40e5-95a7-8d7411b26a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7af7ece-c5db-49aa-b1d5-7dd4503df0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_ellenzeki_miniszterelnokjelolt_gyurcsany_ferenc_interju","timestamp":"2020. december. 14. 09:23","title":"Gyurcsány elárulta, kit tart esélyesnek ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni a hagyományos hajtású autóktól.","shortLead":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni...","id":"20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e859-ce36-4cac-915a-0720f72a2037","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","timestamp":"2020. december. 14. 18:07","title":"Az angoloknak is megtetszett a zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","shortLead":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","id":"20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f223c76-1cc1-43b6-a35b-e702309f28ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","timestamp":"2020. december. 13. 11:55","title":"A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","shortLead":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","id":"20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3d868-621b-457d-90af-7d0544e7530b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","timestamp":"2020. december. 14. 00:03","title":"Elsötétülhet a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találtak egy nyércet az Egyesült Államokban, amelyikben ott volt a koronavírus. Csakhogy ez az állat nem fogságban élt, hanem a szabadban.","shortLead":"Találtak egy nyércet az Egyesült Államokban, amelyikben ott volt a koronavírus. Csakhogy ez az állat nem fogságban élt...","id":"20201215_nyerc_koronavirus_vadallat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd444db0-a482-4ce5-a581-ac6dc003a8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_nyerc_koronavirus_vadallat","timestamp":"2020. december. 15. 09:33","title":"Most először vadon élő nyércben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]