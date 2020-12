Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","id":"20201216_fovaros_ingyenes_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551bfb9-c50b-45d7-a398-dc865e72ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_fovaros_ingyenes_teszt","timestamp":"2020. december. 16. 14:12","title":"Aki gyors, ingyen teszteltetheti magát karácsony előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég orvos a járvány miatt. A komolyabb műtéteket és a szülések levezetését a megyei kórházban végzik. ","shortLead":"Nincs elég orvos a járvány miatt. A komolyabb műtéteket és a szülések levezetését a megyei kórházban végzik. ","id":"20201216_szakorvoshiany_mosonmagyarovari_korhaz_nnk_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd260ea-3a00-45c4-be71-13e232992fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szakorvoshiany_mosonmagyarovari_korhaz_nnk_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 16. 19:35","title":"Orvoshiány miatt függesztették fel fekvőbeteg szakellátások sorát a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus szerint az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette, hogy Putyin kihívója akar lenni a 2018-as elnökválasztáson.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus szerint az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette...","id":"20201215_Navalnij_Putyin_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453f8209-fb73-4aef-a93f-d88b1b801091","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Navalnij_Putyin_Oroszorszag","timestamp":"2020. december. 15. 16:50","title":"Navalnij bejelentette, hogy visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) nevű rádiótávcső a valaha épített legnagyobb és legérzékenyebb rádióteleszkóp.","shortLead":"A FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) nevű rádiótávcső a valaha épített legnagyobb és...","id":"20201216_kina_fast_radioteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46f12e7-1b00-448a-a323-f09ade1eacb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_kina_fast_radioteleszkop","timestamp":"2020. december. 16. 11:33","title":"Kína megnyitja az 500 méter átmérőjű rádióteleszkópját, külföldi kutatók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","shortLead":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","id":"20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a9635b-be98-4cce-82b4-055a54c9b270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","timestamp":"2020. december. 15. 12:17","title":"Elhunyt a magyar származású George Gero, az aranyipar egyik legismertebb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","id":"20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67558a95-909f-4691-a769-c2cb45c84f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","timestamp":"2020. december. 16. 08:44","title":"Kiszállhat a fociból Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási összeg.","shortLead":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási...","id":"20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33930061-a148-465f-99a1-38ff2fb3e042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","timestamp":"2020. december. 16. 14:16","title":"Elképesztő összeget, 4 milliárd dollárt adott családokat segítő szervezeteknek Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég szóvivője viszont lapunknak cáfolta, hogy beavatkoztak volna. De vajon tényleg Zuckerbergék ármánykodásáról van szó, vagy netán arról, hogy a Fidesz – Donald Trump esetéből is okulva – egy Facebook-törvénnyel a háta mögött akar nekivágni a 2022-es választásnak?","shortLead":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég...","id":"20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66da0e9-cf6c-40be-800b-8156ba6daf9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","timestamp":"2020. december. 17. 06:30","title":"Varga Judit cenzúrát kiáltott, a Facebook cáfol – de vajon hihetünk-e a véletlenekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]