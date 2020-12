Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel Mexikóvárosban.","shortLead":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel...","id":"20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a56bc4-0e36-4548-8224-2235e45cfbe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","timestamp":"2020. december. 15. 07:33","title":"Már 795 emberi koponyára bukkantak az ősi azték templomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz, a sorozat ugyanis nem készül el – éppen Cook miatt.","shortLead":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz...","id":"20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff291ea-6f77-458b-b825-b2d85613a8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","timestamp":"2020. december. 15. 08:33","title":"Az Apple-t vezető Tim Cooknak pár e-mailjébe került elkaszálni egy egész sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2c291-521e-4dc1-bd4b-156c1af223d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudják, ki lehetett az a férfi, akire novemberben, Baján találtak rá.\r

","shortLead":"Nem tudják, ki lehetett az a férfi, akire novemberben, Baján találtak rá.\r

","id":"20201215_ismeretlen_holttest_azonositas_rendorseg_baja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2c291-521e-4dc1-bd4b-156c1af223d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf33b6fc-005c-4f55-8046-e7441c2010b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ismeretlen_holttest_azonositas_rendorseg_baja","timestamp":"2020. december. 15. 11:57","title":"Ruhái alapján próbálják megtudni, ki lehetett a Petőfi-szigeten talált elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7978447-5950-443d-a70a-d08ce5ff095a","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A nyolcadik videóban Kiss Diána Aida Erdős Virág versét mondja el. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201216_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_8_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7978447-5950-443d-a70a-d08ce5ff095a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1163071e-f7a8-4470-a01a-fde8317f1fe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_8_resz","timestamp":"2020. december. 16. 18:05","title":"„Ezúton is kívánok egy sokkal jobb fej világot” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","shortLead":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","id":"20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9601cfd0-5a97-466d-87ae-8bfd8beb96e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 15. 15:14","title":"A japánok harmada már egyáltalán nem akarja a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, jelenleg lelkészként tevékenykedő Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház takarítónője jelentette fel, azért, mert állítása szerint Donáth bántalmazta őt.","shortLead":"A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, jelenleg lelkészként tevékenykedő Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri...","id":"20201216_donath_laszlo_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfa302b-9d38-4db1-9131-0699fab7a0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_donath_laszlo_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2020. december. 16. 17:44","title":"Hamarosan döntés születhet Donáth László ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja az Országgyűlés.

","shortLead":"Amellett, hogy az alkotmányba foglalja: az anya nő, az apa férfi, a választási szabályokat is átírhatja...","id":"20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cb9f7-171a-4901-be8c-e2c1f7dd8291","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_alaptorveny_valasztasi_torveny_modositas_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 15. 07:39","title":"Ma szavaz a parlament az alaptörvény 9. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","shortLead":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","id":"20201215_csehorszag_tigris_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef18675-2529-43e6-aace-efa1e55d4992","keywords":null,"link":"/elet/20201215_csehorszag_tigris_tamadas","timestamp":"2020. december. 15. 13:02","title":"Tigris támadt egy nőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]