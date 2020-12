Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b482079-1fb3-4623-81c3-4dc12f84bb22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Két egészségpénztárat is magával rántott a Buda-Cash brókerház, az egyik felszámolása még mindig nem zárult le. ","shortLead":"Két egészségpénztárat is magával rántott a Buda-Cash brókerház, az egyik felszámolása még mindig nem zárult le. ","id":"20201218_brokerbotrany_buda_cash_prov1ta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b482079-1fb3-4623-81c3-4dc12f84bb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80190d0-c0ea-4264-a70a-c50bfa5a74a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_brokerbotrany_buda_cash_prov1ta","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"Öt évvel a brókerbotrány után még mindig van, aki fut a pénze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzolosok és PC-sek közti vitát mélyítheti el annak a felmérésnek az eredménye, amely szerint az utóbbi tábor intelligensebb a másiknál. A felmérés nem reprezentatív, már csak ezért is érdemes a helyén kezelni: érdekességként.","shortLead":"A konzolosok és PC-sek közti vitát mélyítheti el annak a felmérésnek az eredménye, amely szerint az utóbbi tábor...","id":"20201217_pc_jatekosok_iq_intelligencia_felmeres_playstation_xbox_konzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106cd0c-b216-446a-9cb0-e5bae1ac9ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_pc_jatekosok_iq_intelligencia_felmeres_playstation_xbox_konzol","timestamp":"2020. december. 17. 12:33","title":"Egy kutatás szerint a PC-s játékosok IQ-ja magasabb, mint a konzolosoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szennyezés miatt feljelentést tett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A szennyezés miatt feljelentést tett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a rendőrség ismeretlen tettes ellen...","id":"20201217_olaj_szennyezes_szigetszentmiklos_duna_10_ezer_liter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f2ec5f-fa99-4a38-9508-8ba7972710c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201217_olaj_szennyezes_szigetszentmiklos_duna_10_ezer_liter","timestamp":"2020. december. 17. 15:27","title":"Szigetszentmiklósi olajszennyezés: már több mint 10 ezer liter fáradt olajat szivattyúztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","shortLead":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","id":"202051_az_eltunt_iden_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2c380-a320-4093-be61-5439a04827d6","keywords":null,"link":"/itthon/202051_az_eltunt_iden_nyomaban","timestamp":"2020. december. 17. 10:20","title":"Jakus Ibolya: Az eltűnt idén nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","id":"20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae04206-655b-4831-86f4-b2fbfc3e9489","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","timestamp":"2020. december. 17. 11:20","title":"Vicces olvasni – mondta a Navalnij-ügy fejleményeiről az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aedaf43-b94a-46fd-96ad-69fc6ee1d5e5","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A Wi-Fi legújabb generációja olyan áttörést ígér a helyi hálózatokban, mint az 5G a mobilkommunikációban: gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb internetezést, megszakítás nélkül. Ez különösen időszerű, hiszen egyre több ember egyre több készülékről terheli a beltéri hálózatokat – és ki akarna lemondani a 4K-s videók streameléséről, miközben a szomszéd szobában online játszanak, a konyhában pedig akadozik a videóhívás?\r

","shortLead":"A Wi-Fi legújabb generációja olyan áttörést ígér a helyi hálózatokban, mint az 5G a mobilkommunikációban: gyorsabb...","id":"magyartelekomnyrt_20201207_Stabil_es_szupergyors_WiFi_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aedaf43-b94a-46fd-96ad-69fc6ee1d5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7b7c7b-9ece-4580-93b6-3dfa1100666c","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201207_Stabil_es_szupergyors_WiFi_6","timestamp":"2020. december. 18. 10:30","title":"Jön a stabil és szupergyors Wi-Fi 6, búcsút inthetünk a szakadozó kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap úgy látja Deutsch Tamás néppárti frakciótagságának felfüggesztése után, hogy az EPP-nek el kell dönteni: megválik-e a Fidesztől, amely éppen megint csavar egyet a magyar alaptörvényen. ","shortLead":"A legnagyobb német lap úgy látja Deutsch Tamás néppárti frakciótagságának felfüggesztése után, hogy az EPP-nek el kell...","id":"20201217_Vezeto_nemet_lap_A_Neppartnak_csak_a_duh_jut_a_Fidesz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46aea6-9ed1-4339-ad53-a4d02f613856","keywords":null,"link":"/360/20201217_Vezeto_nemet_lap_A_Neppartnak_csak_a_duh_jut_a_Fidesz_miatt","timestamp":"2020. december. 17. 07:24","title":"Vezető német lap: A Néppártnak csak a düh jut a Fidesz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]