[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Von der Leyen ugyanazon a napon kezdené az oltást az egész EU-ban, Szlovákiában egész napos kijárási tilalom jön. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Von der Leyen ugyanazon a napon kezdené az oltást az egész EU-ban, Szlovákiában egész napos kijárási tilalom jön...","id":"20201217_Radar360_Jogfosztott_lett_Deutsch_gyengult_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ab2f66-f64c-4e6e-b369-8d2fd6928f27","keywords":null,"link":"/360/20201217_Radar360_Jogfosztott_lett_Deutsch_gyengult_a_Fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 07:47","title":"Radar360: Jogfosztott lett Deutsch, gyengült a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat, mozifilm és rengeteg könyv is, de a rendőri munkát felügyelő Javier Peña és Steve Murphy ígérete szerint elsőként állít emléket a történet valódi hőseinek. Az Escobar lelövésével végződő történet most magyarul is olvasható, mi pedig az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) két egykori ügynökével beszélgettünk arról, visszanézve látják-e értelmét a harcuknak, mit szólnak az egyre liberálisabb drogtörvényekhez, és zavarja-e őket, ha Pablo Escobart látják egy pólón. Interjú a Vadászat Pablo Escobarra szerzőivel.","shortLead":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat...","id":"20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa1560a-89ab-49a0-9085-8e7edafd1d49","keywords":null,"link":"/elet/20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","timestamp":"2020. december. 17. 16:00","title":"\"Akik még mindig imádják Pablo Escobart, nem látták a felrobbantott embereket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Györfi András","category":"360","description":"2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont nem csak meggondolatlan kisbefektetők nyúltak a kriptopénzhez, mint három éve, hanem az évtizedes rutinnal rendelkező profik, és a nagyvállalatok vásárlásai hajtják az árfolyamot.





","shortLead":"2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont...","id":"20201217_20_000_dollar_egy_bitcoin_de_mi_vezetett_idaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9691b62d-36af-4ff7-b219-3861753d5b28","keywords":null,"link":"/360/20201217_20_000_dollar_egy_bitcoin_de_mi_vezetett_idaig","timestamp":"2020. december. 17. 13:15","title":"Aminek jót tett a koronavírus: történelmi csúcson a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatan is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk.","shortLead":"Hatan is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk.","id":"20201217_hamvasztas_diego_maradona_apasagi_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07a591-5a5c-4eba-a80d-aca24fe7733a","keywords":null,"link":"/elet/20201217_hamvasztas_diego_maradona_apasagi_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 17. 12:13","title":"Nem engedik elhamvasztani Maradona testét az esetleges apasági vizsgálatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy túl késő lett volna már a választókerületek megváltoztatására.","shortLead":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP...","id":"20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab488021-cce2-4f10-b648-ee47bff2b2f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","timestamp":"2020. december. 16. 16:19","title":"Kocsis Máté: Késő lett volna már hozzányúlni a választókerületekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e28e2a-67cc-45b9-8cc8-22475d8fa047","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jogellenesen tartották őrizet alatt a tranzitzónákban a Magyarországon keresztül az EU-ba érkezett menekülteket a magyar hatóságok, megsértve a nemzetközi védelem iránti kérelmüket és kiutasításához kapcsolódó uniós jogszabályokat – mondta ki az Európai bíróság.","shortLead":"Jogellenesen tartották őrizet alatt a tranzitzónákban a Magyarországon keresztül az EU-ba érkezett menekülteket...","id":"20201217_Europai_Birosag_a_tranzitzonakkal_es_a_visszatoloncolasokkal_is_unios_jogot_sertett_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e28e2a-67cc-45b9-8cc8-22475d8fa047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98897b-b2dc-4232-ab6a-7381869238b6","keywords":null,"link":"/eurologus/20201217_Europai_Birosag_a_tranzitzonakkal_es_a_visszatoloncolasokkal_is_unios_jogot_sertett_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 17. 10:17","title":"Európai Bíróság: a tranzitzónákkal és a visszatoloncolásokkal is uniós jogot sértett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]