[{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37c592b-413c-4c29-999a-297f546f6cb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megjelent Hollywood magyar alapítói, Adolf Zukor és William Fox önéletrajzi kötete a Magyarok Hollywoodban könyvsorozat részeként.","shortLead":"Megjelent Hollywood magyar alapítói, Adolf Zukor és William Fox önéletrajzi kötete a Magyarok Hollywoodban könyvsorozat...","id":"20201219_Megjelent_Adolf_Zukor_es_William_Fox_hollywoodi_alapitok_oneletrajzi_kotete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e37c592b-413c-4c29-999a-297f546f6cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71203a-c3df-49db-8626-55490d338c69","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Megjelent_Adolf_Zukor_es_William_Fox_hollywoodi_alapitok_oneletrajzi_kotete","timestamp":"2020. december. 19. 14:05","title":"Megjelent Adolf Zukor és William Fox hollywoodi alapítók önéletrajzi kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","id":"20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd83b37-000e-4150-9444-384ade061e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","timestamp":"2020. december. 20. 13:25","title":"Aki más vakcinára allergiás, nem kaphat koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","shortLead":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","id":"20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77c932a-b319-4eb2-8a53-272bf4fd327b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","timestamp":"2020. december. 20. 13:20","title":"Infektológus: Ne az átlagember válasszon a vakcinák közül, hanem az orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","shortLead":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","id":"20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697ed81-0c08-4e44-8819-63b103411b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 19. 12:02","title":"Hét ittas sofőrt fogtak a miskolci rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban a legrosszabbat hozzuk ki embertársainkból. Miért kezdtünk el hinni a fajunk rossz természetében? - teszi fel a kérdést Rutger Bregman holland történész-író Emberiség című könyvében.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban...","id":"20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a04f-68ef-4a18-bfd0-05e326e70873","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","timestamp":"2020. december. 20. 19:15","title":"„A hírek azt adják az agynak, amit a cukor a testnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","shortLead":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","id":"20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bed9151-59ad-41c8-9d80-b1c19ad462e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","timestamp":"2020. december. 21. 10:35","title":"Valóság lett a gémerek által tervezett hiperautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem érdekel az internetes bevásárlás.","shortLead":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem...","id":"20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c5206-d53c-460c-9fe1-6468d2a2d8ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","timestamp":"2020. december. 21. 07:46","title":"Ha lenne online boltja, piacvezető lehetne a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]