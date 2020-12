Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","shortLead":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","id":"20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ecf36-636c-4186-8690-25034dc76919","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","timestamp":"2020. december. 19. 21:19","title":"Trump szerint Kína áll a hackertámadások mögött, és a szavazást is így csalták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","shortLead":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","id":"20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3b864-92ae-4dd0-b468-8fa865cec35b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"400 ezer kiló veszélyes hulladékot szedtek össze a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem fogad repülőket az Egyesült Királyságból. Most Lengyelország csatlakozott hozzájuk.","shortLead":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem...","id":"20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f1a1f-bc38-4cc0-bfd0-e977709cba2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","timestamp":"2020. december. 21. 11:01","title":"Lengyelországba sem engednek be Nagy-Britanniából érkező repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs...","id":"20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4602d1c6-dcfd-4404-ac5d-0f7053826072","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2020. december. 21. 11:27","title":"Szentestén nem lesz kijárási tilalom, nem engednek be repülőket az Egyesült Királyságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 20. 18:15","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a másodikért már fizetni kell.","shortLead":"És a másodikért már fizetni kell.","id":"20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0beda-5b8e-4a3e-a390-1edbf1f4a1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 20. 09:45","title":"Lakásonként maximum két kocsira adnak parkolási engedélyt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet gond a legismertebb videostreaming szolgáltatónál, pontosabban a Netflix androidos változatánál.","shortLead":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet...","id":"20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94d75c3-6fe8-4f43-9a42-07af165dd086","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","timestamp":"2020. december. 21. 11:03","title":"Új funkció jön a Netflixre: csak hallgatni is lehet a filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","shortLead":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","id":"20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5587ce-8319-4096-a40b-4fd667dcfadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","timestamp":"2020. december. 21. 12:37","title":"Hivatalos: itt a megújult Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]