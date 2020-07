Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","shortLead":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","id":"20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f4bc72-da7e-4d3e-a175-d8b8a20011ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","timestamp":"2020. július. 16. 12:08","title":"A Magyar Nagydíj előtti koronavírus-teszteléséről posztolt Bottas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","shortLead":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","id":"20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d4371-e27c-4baa-a9bd-9767c6fe3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","timestamp":"2020. július. 15. 15:20","title":"A Nagykörút újabb részén nyit kerékpársávot a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban és esőben, keresztezve a főutat kell lesétálnia egy kilométert, ha ebédelnének.","shortLead":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban...","id":"20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1f83f-3e81-42f7-8e8a-b4b6ce2b250c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","timestamp":"2020. július. 15. 21:05","title":"1,5 milliárdból újították fel az iregszemcsei iskolát, de az ebédlő kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen ellenőrizték a koronavírusos álhírekben rendre felbukkanó vuhani laboratóriumot és egyik projektjét. A fotóval két gond van: nem Vuhanban készült, és nem is a mostani járványt okozó vírus kapcsán. A rajta látható két nő közül pedig egyik sem Bill Gates felesége.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen...","id":"20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09574a5-6312-416e-9e04-f506168bc681","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","timestamp":"2020. július. 15. 09:03","title":"Terjed a \"hír\", hogy Obama, Fauci és Gates Kínával összefogva találták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak össze adatbázist.","shortLead":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak...","id":"20200715_Antarktisz_emberi_hatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82f641a-eac3-4434-aeac-c43dc56e0290","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Antarktisz_emberi_hatas","timestamp":"2020. július. 15. 20:39","title":"Sokkal jobban átalakították az emberek az Antarktiszt, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]