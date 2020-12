Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három miniszteri tárcának is magyar vezetője lesz, a pártnak 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is jut.","shortLead":"Három miniszteri tárcának is magyar vezetője lesz, a pártnak 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is...","id":"20201221_rmdsz_kelemen_hunor_miniszterelnok_helyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1296e48-20c8-47f4-932a-fb8c91ef695f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_rmdsz_kelemen_hunor_miniszterelnok_helyettes","timestamp":"2020. december. 21. 21:04","title":"Az RMDSZ Kelemen Hunort jelöli miniszterelnök-helyettesnek a román kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda9093e-a1a6-4491-8507-0dc68a1f1929","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyautókban utazók egy fokkal nagyobb biztonságban vannak, mint a motorral közlekedők, hiszen utóbbinál légzsák sincs, amely védené a vezetőt. Egy svéd vállalat ebből kiindulva kezdett fejlesztésbe, majd alkotta meg motorosok számára a légpárnás nadrágot.","shortLead":"A személyautókban utazók egy fokkal nagyobb biztonságban vannak, mint a motorral közlekedők, hiszen utóbbinál légzsák...","id":"20201221_sweden_ab_motoros_nadrag_legzsak_motorbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda9093e-a1a6-4491-8507-0dc68a1f1929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac772db-762d-4274-a84e-3b27427e2080","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_sweden_ab_motoros_nadrag_legzsak_motorbaleset","timestamp":"2020. december. 21. 12:03","title":"Zseniális találmány motorosoknak a nadrág, ami légzsákként fújódik fel, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9480dc57-89c2-4c78-bc36-4d939d15daa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatási ombudsman szerint tavasszal nem digitális oktatás, hanem digitális dzsungelharc volt, hetekig káoszban fuldokoltak az iskolák a hirtelen elrendelt távtanítás miatt.","shortLead":"Az oktatási ombudsman szerint tavasszal nem digitális oktatás, hanem digitális dzsungelharc volt, hetekig káoszban...","id":"20201223_AaryTamas_Lajos_A_bukasi_arany_joval_alacsonyabb_volt_2020_vegen_mint_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9480dc57-89c2-4c78-bc36-4d939d15daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cb06cb-16c6-4377-a305-3942dc4897ab","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_AaryTamas_Lajos_A_bukasi_arany_joval_alacsonyabb_volt_2020_vegen_mint_korabban","timestamp":"2020. december. 23. 09:53","title":"Aáry-Tamás Lajos: A bukási arány jóval alacsonyabb volt 2020 végén, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21115ab-40d5-481d-8018-7ed6209a30ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai OnePlus a már létező OnePlus 8T alapjaira építette fel az új mobilt, amit egyszerűen csak OnePlus 8T Concept névre keresztelt. Ez pedig el is árulja: egy koncepciótelefonnal van dolgunk.","shortLead":"A kínai OnePlus a már létező OnePlus 8T alapjaira építette fel az új mobilt, amit egyszerűen csak OnePlus 8T Concept...","id":"20201221_oneplus_8t_concept_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21115ab-40d5-481d-8018-7ed6209a30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72906149-eb47-4e51-84a8-9be3fc1a2910","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_oneplus_8t_concept_telefon","timestamp":"2020. december. 21. 20:03","title":"Új mobilt mutatott be a OnePlus, de ne rohanjon érte a boltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári perben. A Tiborcz-adó kifejezés a döntés szerint nem sértette a miniszterelnök vejének sem a becsületét, sem a névhasználathoz fűződő jogát.","shortLead":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári...","id":"20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1a126-ad07-40c4-b7f4-18b565de14ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","timestamp":"2020. december. 22. 16:14","title":"Döntött a bíróság: Nem sértő a Tiborcz-adó kifejezés használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","shortLead":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","id":"20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf47b3ff-0a74-46ab-b496-fe6af6956edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 06:35","title":"Újraindult a forgalom a brit-francia határon, az áthaladáshoz negatív teszt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35740c6-4ab0-4627-961c-4a55b796efd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 világszerte hiánycikk, a rajongók pedig türelmetlenül várják, hogy újabb készletek érkezzenek a boltokba. Egy amerikai Walmart-áruházban elszabadultak az indulatok.","shortLead":"A PlayStation 5 világszerte hiánycikk, a rajongók pedig türelmetlenül várják, hogy újabb készletek érkezzenek...","id":"20201222_playstation_5_ps5_verekedes_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35740c6-4ab0-4627-961c-4a55b796efd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c2e11-cf69-44f4-99f4-f6bcd18bc5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_playstation_5_ps5_verekedes_konzol","timestamp":"2020. december. 22. 09:45","title":"Egymást püfölte két nő egy PlayStation 5 miatt Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c","c_author":"Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége","category":"brandcontent","description":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását támogatni. De miért fontos, hogy idejében elkezdjük bebiztosítani a jövőnket? Hogyan álljunk neki? Mik azok a szempontok, amik alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb öngondoskodási eszközt? Interjúnk Nagy Csabával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnökével.\r

","shortLead":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását...","id":"penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe6eb9d-90f9-43a6-b3b0-f48f98716afb","keywords":null,"link":"/brandcontent/penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","timestamp":"2020. december. 22. 17:30","title":"Az év vége az öngondoskodás ideje, de hogyan vágjunk bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]