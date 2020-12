Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját érdemelte ki a Barcelonában élő Nagy Zoltán. \r

\r

","shortLead":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját...","id":"20201222_Magyar_borszakiro_sikere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091c549-31b3-46af-a9e0-502360e5f3e5","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Magyar_borszakiro_sikere","timestamp":"2020. december. 22. 09:59","title":"A legjobb spanyol gasztronómiai könyvet magyar szerző jegyzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400 gyerekpornóképet is találtak.","shortLead":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400...","id":"20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a01ab6-377c-474b-80b9-0349a4050408","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","timestamp":"2020. december. 21. 10:43","title":"Vádat emeltek a vendégeit rejtett kamerával kukkoló szállásadó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","shortLead":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","id":"20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f2f6-0d50-45a9-8211-84ea4a4882a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","timestamp":"2020. december. 21. 11:59","title":"Közlekedés az ünnepek alatt: kisokost adott ki a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kritikus helyzetben a katonaságot is bevetheti a cseh kormány.","shortLead":"Kritikus helyzetben a katonaságot is bevetheti a cseh kormány.","id":"20201222_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7aa225f-2605-41c9-82a9-25f6ac07332b","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","timestamp":"2020. december. 22. 20:41","title":"Január 22-ig meghosszabbították a szükségállapotot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365aec75-d52a-4594-b261-9baf26c53045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutóbb kreációjukat a híres Air Jordan cipők ihlették.","shortLead":"A legutóbb kreációjukat a híres Air Jordan cipők ihlették.","id":"20201222_Mansory_tuning_funyiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365aec75-d52a-4594-b261-9baf26c53045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2fc49-79ad-4df1-b38f-1a87b5a91244","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Mansory_tuning_funyiro","timestamp":"2020. december. 22. 16:48","title":"A Mansory cég tuningja mindig egyedi, még ha csak egy fűnyíróról is van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A Magyarságkutató Intézet kábé egymilliárdból nettó hazudik, leírhatatlan gagyi minőségben. Ezzel valóban megmutatja, mi a magyar most.","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet kábé egymilliárdból nettó hazudik, leírhatatlan gagyi minőségben. Ezzel valóban megmutatja...","id":"20201221_Magyarsagkutato_intezet__hazugsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717d73ef-0f3e-4d10-b3fe-d168d24a2819","keywords":null,"link":"/360/20201221_Magyarsagkutato_intezet__hazugsag","timestamp":"2020. december. 21. 14:30","title":"Tóta W.: Hazugságkutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","shortLead":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","id":"20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45a6c-cc70-41ad-8fb9-72ae4f2efd98","keywords":null,"link":"/sport/20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","timestamp":"2020. december. 21. 20:47","title":"Szoboszlai Dominik már most a világ legjobb futballistái között van a Guardian szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]