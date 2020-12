Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6106dcb3-1d23-483c-b306-fa1e81cfa553","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos tanácsokat szedtünk csokorba, hogy megkönnyítsük a rendhagyó ünneplést: egyszerűen használható videobeszélgetős szolgáltatások, online képeslapkészítő, neten játszható társasok.","shortLead":"Egy kis kreativitással és stabil internetkapcsolattal megmenthető az idei karácsony. Kezdőknek és haladóknak is hasznos...","id":"20201223_online_karacsony_ingyenes_videobeszelgetes_regisztracio_nelkul_jitsi_google_meet_microsoft_teams_zoom_tarsasjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6106dcb3-1d23-483c-b306-fa1e81cfa553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2188b10f-68d5-41e1-9b52-4071af78f957","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_online_karacsony_ingyenes_videobeszelgetes_regisztracio_nelkul_jitsi_google_meet_microsoft_teams_zoom_tarsasjatek","timestamp":"2020. december. 23. 17:00","title":"Tippek, trükkök az idei karácsonyhoz, amikor illik az asztalnál mobilozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koalíciós pártok még karácsony előtt beiktatnák az új kabinetet.

