Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","shortLead":"A Lada fődizájnere 9 év után hagyja ott az orosz céget és adja át a stafétát új kollégájának.","id":"20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe86116e-fe94-43cc-96c7-7a5fc95c1219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa739f79-3538-41cc-a0e1-f5e2f2377c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_a_Daciatol_erkezett_a_lada_uj_fotervezoje","timestamp":"2020. december. 23. 11:21","title":"A Daciától érkezett a Lada új főtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szlávik János szerint szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk, de ehhez az kell, hogy bízzunk a vakcinákban...","id":"20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d745164-963a-4ca4-bf93-82068b16354c","keywords":null,"link":"/360/20201223_Radar360_Kevesen_oltatnak_be_magukat_pedig_az_uj_varians_ellen_is_vedhet","timestamp":"2020. december. 23. 08:00","title":"Radar360: Kevesen oltatnák be magukat, pedig az új variáns ellen is védhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek a házhoz szállításban dolgozók.","shortLead":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek...","id":"20201223_futarhutte_jokai_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddec078-b7f8-4d38-ab80-ab794dbd421c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_futarhutte_jokai_ter","timestamp":"2020. december. 23. 16:30","title":"Futárhüttét nyitott az önkormányzat a budapesti Jókai téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78141a29-05c4-4c1b-ad1e-94140398d558","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"itthon","description":"Ahány ember, annyi szokás. Ez a koronavírus idejére is igaz – derült ki nagy éves kérdőívünkből, amelyben 2020 értékelésére kértük olvasóinkat. Szerencsére több mint hétezren megtették, így pedig levonhattunk néhány következtetést. ","shortLead":"Ahány ember, annyi szokás. Ez a koronavírus idejére is igaz – derült ki nagy éves kérdőívünkből, amelyben 2020...","id":"20201224_Kevesebb_penz_tobb_Adria__Igy_eltek_meg_az_evet_a_hvghu_olvasoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78141a29-05c4-4c1b-ad1e-94140398d558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30367610-4b4b-4745-a687-1a24fca3d910","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Kevesebb_penz_tobb_Adria__Igy_eltek_meg_az_evet_a_hvghu_olvasoi","timestamp":"2020. december. 24. 07:00","title":"Kevesebb pénz, több Adria – Így élték meg az évet a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének teljes körű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére - írta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megjelent a közbeszerzési felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének...","id":"20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86952edb-04e2-4d24-9fd9-bab4f3c5a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44c3b6-2efb-433e-835d-cbfc67f23882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_A_Duna_partjan_fonodik_tovabb_a_budai_villamoshalozat","timestamp":"2020. december. 24. 14:23","title":"A budai Dunaparton fonódik tovább a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407b13c-4553-41c8-bcfb-20a62139ce0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legelőször a jövőre bemutatkozó elektromos luxuslimuzinban, az EQS modellben lehet majd látni.","shortLead":"Legelőször a jövőre bemutatkozó elektromos luxuslimuzinban, az EQS modellben lehet majd látni.","id":"20201223_Hyperscreennek_hivja_oriasi_kijelzojet_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3407b13c-4553-41c8-bcfb-20a62139ce0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48684d8d-7411-4cc0-916f-6004ecc05308","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Hyperscreennek_hivja_oriasi_kijelzojet_a_Mercedes","timestamp":"2020. december. 23. 14:41","title":"Hyperscreennek hívja óriási kijelzőjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","id":"20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b8a71-203c-4148-a322-461dd76864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 23. 17:02","title":"Brexit: Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","shortLead":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","id":"20201223_SZFE_vezetes_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdd16da-ca36-41ad-9dc4-7ba1af898493","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_SZFE_vezetes_oktatas","timestamp":"2020. december. 23. 21:44","title":"SZFE-vezetés: az oktatás február 1-től folytatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]