Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek a családi kúriáján nyáron bulit tartottak, és azt követően többen karanténba vonultak.","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek...","id":"20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e84891-e841-4e43-8f66-fa0c3461f72f","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","timestamp":"2021. január. 05. 15:22","title":"Schaller-Baross Ernő lesz Szájer József mandátumának az örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","shortLead":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","id":"20210106_ksh_brutto_atlagkereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffadf412-65f8-4e45-a46e-d8ee6c251a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_ksh_brutto_atlagkereset","timestamp":"2021. január. 06. 09:00","title":"397 400 forintos bruttó átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi testben lévő receptorokhoz, ezért egyrészt jobban fertőz, mint az előző változat, másrészt éppen ezért fertőzi meg könnyebben a gyerekeket is. ","shortLead":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi...","id":"20210105_brit_mutans_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87234a98-a53f-4c92-9d6b-89df843760d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_brit_mutans_virus","timestamp":"2021. január. 05. 17:25","title":"Mit tudunk eddig a koronavírus új, brit mutációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni kell.","shortLead":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni...","id":"20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198df590-b37f-408e-bff7-3973352a2ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","timestamp":"2021. január. 05. 16:41","title":"Megfenyegették a ferencvárosi Black Lives Matter-szobor alkotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel a Galaxy S21-család bemutatója előtt egy 10 másodperces kedvcsináló videót tett közzé a Samsung a Twitteren.","shortLead":"Egy héttel a Galaxy S21-család bemutatója előtt egy 10 másodperces kedvcsináló videót tett közzé a Samsung a Twitteren.","id":"20210106_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5b121-6f7f-4a2d-9aef-d9d8c1d46632","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera","timestamp":"2021. január. 06. 08:33","title":"Kedvcsináló videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21 Ultra kameráihoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","shortLead":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","id":"20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02298bc9-5455-4abe-9254-4879f9303a8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","timestamp":"2021. január. 05. 11:21","title":"Szuper izgalmas BMW lett az M2 CSL Turbomeister Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d97651-8143-4f02-a025-85c1bd8f2fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 05. 18:25","title":"Több mint 60 ezer új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]