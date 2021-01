Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést tudnak kigazdálkodni. ","shortLead":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést...","id":"20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5966647a-8d55-4442-8ed5-99388e55fdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","timestamp":"2021. január. 08. 18:19","title":"Kásler \"diadalvideója\" alatt kérdezik a fogorvosok, hogy ők mikor számíthatnak béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek ellen. 2352 Lego-alkatrészből szereltük össze a nyáron a mozikba visszatérő Ecto-1 roppant élethű kicsinyített mását.","shortLead":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek...","id":"20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7488385-de26-4490-be24-cbc02172f3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"Szellemirtók: apró darabokból szereltük össze a patinás Cadillac mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d1b67-f587-47ea-9823-fb42e5f4d7f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudja folytatni a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralit a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros. Az elejétől kezdve szenvedtek.","shortLead":"Nem tudja folytatni a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralit a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros. Az elejétől kezdve...","id":"20210109_Veget_ert_a_Dakar_a_SzalayBunkoczi_parosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857d1b67-f587-47ea-9823-fb42e5f4d7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466752e-7584-4624-a93e-3fbb9c6be669","keywords":null,"link":"/sport/20210109_Veget_ert_a_Dakar_a_SzalayBunkoczi_parosnak","timestamp":"2021. január. 09. 14:04","title":"Véget ért a Dakar a Szalay-Bunkoczi párosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe4de06-6856-4f9b-9e70-ef2b7784bfc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilisban két hétre állítják majd fel a IX. kerületben Szalay Péter szobrászművész Black Lives Matter szobrát, amely még el sem készült, de vannak, akik már most a ledöntését tervezik. Megkérdeztük a képzőművészt, pontosan mi volt a célja a szoborral, és számít-e arra, hogy baja esik a művének.","shortLead":"Áprilisban két hétre állítják majd fel a IX. kerületben Szalay Péter szobrászművész Black Lives Matter szobrát, amely...","id":"20210108_Ferencvarosi_BLMszobor_Szalay_Peter_szobrasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe4de06-6856-4f9b-9e70-ef2b7784bfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01e491e-f7a9-4359-a096-5e527ef78093","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Ferencvarosi_BLMszobor_Szalay_Peter_szobrasz","timestamp":"2021. január. 08. 17:45","title":"\"Örülnék neki, ha ledöntenék\" – állítja a ferencvárosi BLM-szobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","shortLead":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","id":"20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61332105-84f3-4865-ba05-6de84081ded9","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","timestamp":"2021. január. 09. 12:04","title":"Orbán Viktor földrajzi anomáliába bonyolódva köszöntötte a 100 éves Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is beszélt valahol, akkor is többnyire a környezetvédelem volt a téma.","shortLead":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is...","id":"20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eecda2-92d5-4dec-b7da-7891437e40aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Összeszedtük, mivel töltötte 2020-at Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszíni szemle során nem találtak kegyeletsértő állapotokat a szentendrei halottasházban. A népegészségügyi hivatal képviselője szerint az ott levők egyike sem koronavírus miatt halt meg.","shortLead":"A helyszíni szemle során nem találtak kegyeletsértő állapotokat a szentendrei halottasházban. A népegészségügyi hivatal...","id":"20210108_szentendrei_halottashaz_bejaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb5f338-8465-49d6-acfd-fce515a19298","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_szentendrei_halottashaz_bejaras","timestamp":"2021. január. 08. 21:31","title":"Rémhírterjesztés miatt nyomoz a rendőrség a szentendrei halottasházban készült videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406","c_author":"HVG","category":"360","description":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és legérdekesebb eseményeit. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? ","shortLead":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és...","id":"202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53381f82-68d6-4379-ac3d-e46e8cfd4f32","keywords":null,"link":"/360/202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"26 esemény, amelyre mindenképp figyelni érdemes 2021-ben – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]