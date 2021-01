Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tudja fogadni őket.","shortLead":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer...","id":"20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69211ec-5140-467e-8eed-30433b6dbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","timestamp":"2021. január. 16. 15:16","title":"A hajléktalan embereket védő \"vörös kódot\" hirdetett az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként fogalmazta Orbán Viktor.","shortLead":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként...","id":"20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21a2715-38e0-4cde-a9e1-f149591e72e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","timestamp":"2021. január. 16. 16:10","title":"Orbán is gratulált a német CDU új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Balástya közelében, ahol szombat délelőtt baleset történt - tájékoztatta Deák Sándor, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense délután az MTI-t.","shortLead":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Balástya közelében, ahol szombat délelőtt baleset...","id":"20210116_Megszunt_az_utlezaras_az_M5os_autopalyan_Balastyanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6071ec4-e170-4bda-a57b-46a537cc78db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Megszunt_az_utlezaras_az_M5os_autopalyan_Balastyanal","timestamp":"2021. január. 16. 17:35","title":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópályán Balástyánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut, füstöt és törmeléket.","shortLead":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut...","id":"20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63856f-69f5-41da-8524-3789f5b8c77b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","timestamp":"2021. január. 16. 21:32","title":"Hamufelhőbe borult Jáva szigete a Semeru vulkán kitörése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen. A cél azonban ennél is nagyratörőbb, az ország 1,3 milliárdnál is nagyobb lakosságának majdnem az egészét immunizálni szeretné.","shortLead":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen...","id":"20210116_India_megkezdte_a_vilag_legnagyobb_oltasi_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96bd2d3-0803-4ae5-9027-84209b3f7544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_India_megkezdte_a_vilag_legnagyobb_oltasi_kampanyat","timestamp":"2021. január. 16. 15:38","title":"India megkezdte a világ legnagyobb oltási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornáján.","shortLead":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező...","id":"20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b449fd2-9e74-4a7f-a3f5-ec1f0f39b64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","timestamp":"2021. január. 17. 12:58","title":"Feltörték a Burger King magyar Instagram-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]