Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a399cac8-0262-4e1b-ad70-ca8d7ddaddc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A németek török származású világbajnok labdarúgója távozik az Arsenaltól és a török elsőosztályban szereplő Fenerbahcéhoz igazol.","shortLead":"A németek török származású világbajnok labdarúgója távozik az Arsenaltól és a török elsőosztályban szereplő...","id":"20210117_A_Fenerbahceban_folytatja_Mesut_Ozil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a399cac8-0262-4e1b-ad70-ca8d7ddaddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b994865-44a3-465b-b97c-0eec35abe842","keywords":null,"link":"/sport/20210117_A_Fenerbahceban_folytatja_Mesut_Ozil","timestamp":"2021. január. 17. 19:18","title":"A Fenerbahcéban folytatja Mesut Özil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","shortLead":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","id":"20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71845e70-fdf3-47e2-a508-7800e2a66f00","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","timestamp":"2021. január. 18. 10:34","title":"Online is bemutatják a Grecsó Krisztián regényéből készült darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","shortLead":"Az énekeseken is gyakorolják a koronavírus-fertőzöttség kiszimatolását a keresőkutyák.","id":"20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a068d6cc-5cca-4055-9c56-d6f3f5313218","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Kulonleges_jarvanykiserletben_vesz_reszt_a_Becsi_Fiukorus","timestamp":"2021. január. 19. 08:15","title":"Különleges járványkísérletben vesz részt a Bécsi Fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális információkat ahhoz hasonlóan dolgozzák fel, ahogy az elméleti matematikusok gondolkodnak a komplex matematikai fogalmakról.","shortLead":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális...","id":"20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3b5469-7c59-4290-ac1e-ad85dc1207d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","timestamp":"2021. január. 18. 10:03","title":"CEU: Van egy igen komoly hasonlóság az elméleti matematikusok és ön között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","shortLead":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","id":"20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfef032-e6be-4746-949e-27d0790872fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","timestamp":"2021. január. 18. 18:07","title":"Az A-Híd újíthatja fel a Lánchidat 18,8 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget vár az új amerikai elnöktől, ám azt annyira lekötik a hazai gondok, hogy jó ideig kár reménykedni a támogatásában.","shortLead":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget...","id":"20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22371aba-b07d-46f4-a425-6b669fef155b","keywords":null,"link":"/360/20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","timestamp":"2021. január. 18. 09:15","title":"The Times: Bidennek nem lesz ideje Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is feszített tempóban kell végigvinni. Korlátozottan ugyan, de az egyetemi oktatók és diákok is követhették a hétfőre összehívott szenátusi ülést a Szegedi Tudományegyetemen.","shortLead":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is...","id":"20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151c48c-5f13-4222-87fc-568552785c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","timestamp":"2021. január. 18. 20:59","title":"Január 29-én dönthetnek a Szegedi Tudományegyetem átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azerbajdzsánban a Sinovac, Pakisztánban a Sinopharm oltóanyagát kezdik használni.","shortLead":"Azerbajdzsánban a Sinovac, Pakisztánban a Sinopharm oltóanyagát kezdik használni.","id":"20210119_azerbajdzsan_pakisztan_kinai_vakcina_sinopharm_sinovac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca82080-5716-4e44-b279-4459354055db","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_azerbajdzsan_pakisztan_kinai_vakcina_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 19. 07:10","title":"Azerbajdzsánban és Pakisztánban is kínai vakcinákkal oltják az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]