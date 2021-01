Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű melamin és a formaldehid oldódik ki.","shortLead":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű...","id":"20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cef73d-3349-48c6-ac2d-2f2621604f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","timestamp":"2021. január. 20. 09:55","title":"Nébih: Illegális a bambusz pohár, hamarosan súlyos bírság vár arra, aki ilyet forgalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nahát. ","shortLead":"Nahát. ","id":"20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c141f9-7de5-43a9-9cde-067d59557285","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2021. január. 19. 17:43","title":"SZFE: Kiderült, kik indítanak osztályt, Vidnyánszky Attila is rajta van a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai Parlamentben. António Costa igazságos, zöld és digitális Európáért szeretne dolgozni, amelynek erős a szociális pillére. Ezen túl elkötelezett a jogállamisági értékek védelme mellett.","shortLead":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai...","id":"20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2674a0c3-3f70-4a52-81cd-1a37b143090d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","timestamp":"2021. január. 20. 15:22","title":"Portugál kormányfő: Aki megsérti a jogállamiságot és az alapvető európai értékeket, nem lehet az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre is rács mögé kerülhetett volna. ","shortLead":"A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre...","id":"20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e30b45f-4e22-49cb-83b9-a4c60ba72baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 20. 10:05","title":"Kampánytanácsadójának és rappereknek is kegyelmet adott elnöksége utolsó óráiban Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5ab572-33bd-487b-b17d-4de4b4cf1c2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vélhetően nagyon hasonlóan nézne ki. ","shortLead":"Akkor vélhetően nagyon hasonlóan nézne ki. ","id":"20210120_Focicipo_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5ab572-33bd-487b-b17d-4de4b4cf1c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7b508-d536-4c87-a454-025b1d925e86","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Focicipo_Tesla","timestamp":"2021. január. 20. 14:23","title":"Ha egy Tesla focicipő lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják – írja e heti...","id":"20210120_Peldatlan_szakmai_karriert_futott_be_Orban_Gaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fb85cb-7683-4e01-b242-4b62be028af6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Peldatlan_szakmai_karriert_futott_be_Orban_Gaspar","timestamp":"2021. január. 20. 12:15","title":"Orbán Gáspár példátlan katonai karrierje csak útkeresésének egyik fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]