Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925fced3-388f-43c1-ab13-007fd3366e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, miért, de szinte teljesen megsemmisült egy hatemeletes épület.","shortLead":"Nem tudni, miért, de szinte teljesen megsemmisült egy hatemeletes épület.","id":"20210120_robbanas_madridban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925fced3-388f-43c1-ab13-007fd3366e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99724a4c-f71c-46ef-8aed-5765402cb95f","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_robbanas_madridban","timestamp":"2021. január. 20. 16:12","title":"Robbanás történt egy hatemeletes házban Madrid belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","shortLead":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","id":"20210121_Lanchid_felujitas_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6c5eec-164d-4c37-8299-3137ed090901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Lanchid_felujitas_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 17:24","title":"A teljes összeg rendelkezésre áll a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz konszolidációja nem valószínű, viszont ha gyengül a gazdaság, még erősebb propagandára kell számítani.","shortLead":"Átfogó tanulmány jelent meg Magyarország helyzetéről, amiben már van pár előrejelzés a 2021-es évre. A Fidesz...","id":"20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a38f1-17db-4a39-a45e-87daad184729","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_policy_solutions_fidesz_ellenzek_2021","timestamp":"2021. január. 21. 16:07","title":"A konszolidáció nem szerepel a Fidesz eszköztárában, az ellenzék az összehangoltságra építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad11c2d-98dc-4032-88d4-b4785731a35b","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki az újrakezdés jegyében választott ünnepi öltözéket magának. Hogy miért fontos, mit viseltek a Capitoliumon? Mert az öltözködés üzenet és stratégia is egyben.","shortLead":"Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki...","id":"20210121_Michelle_Obama_szettjevel_nehez_volt_versenyezni_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad11c2d-98dc-4032-88d4-b4785731a35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7d3dc-bd4b-4142-ab97-bcab8dc7483e","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Michelle_Obama_szettjevel_nehez_volt_versenyezni_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 21. 19:00","title":"Michelle Obama szettjével nehéz volt versenyezni az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel ellenzék bár megszavazta a jogszabályt, szerintük jobb lenne, ha általános nyugdíjemelés jönne az évente egyszer kifizetendő támogatások helyett.","shortLead":"A lengyel ellenzék bár megszavazta a jogszabályt, szerintük jobb lenne, ha általános nyugdíjemelés jönne az évente...","id":"20210121_lengyelorszag_14_havi_nyugdij_szejm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4543267-d49b-4810-bed3-9c50ed6613ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_lengyelorszag_14_havi_nyugdij_szejm","timestamp":"2021. január. 21. 21:20","title":"A lengyeleknél már a 14. havi nyugdíjról szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","shortLead":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","id":"20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af749db-6582-4baf-bbb4-78e80174105d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","timestamp":"2021. január. 21. 15:05","title":"Máris érzik a Brexit negatív hatásait a brit exportőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","shortLead":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","id":"20210121_karacsony_biodom_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa0583-aeb4-44d7-aa33-351fef8bccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_karacsony_biodom_nyomozas","timestamp":"2021. január. 21. 05:54","title":"Karácsony: Már nyomoz a rendőrség a városligeti Biodóm ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf0d6e2-3fac-4680-b011-5f1545b87289","keywords":null,"link":"/360/20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Radar360: Bident beiktatták, nekilátott rendet rakni Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]