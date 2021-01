Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","shortLead":"Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet.","id":"20210127_moderna_vakcina_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa50bf2-a114-4aa2-a91d-56c397a9be2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_moderna_vakcina_gyartas","timestamp":"2021. január. 27. 12:20","title":"Felpörgetik a gyártást, több készülhet a Moderna koronavírus-vakcinájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült. A premiert most már a lassan érvényüket vesztő szponzori szerződések is hátráltatják.","shortLead":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült...","id":"20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f419ad-e0fb-47d2-a299-5632b28a276c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","timestamp":"2021. január. 28. 09:03","title":"Új telefont kell adni James Bond kezébe, állítólag ezért tolták el megint a film premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövő hónapban még távoktatásban tanulnak a diákok.","shortLead":"A jövő hónapban még távoktatásban tanulnak a diákok.","id":"20210127_anglia_boris_johnson_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0a4dd3-a0ea-4d9f-b1f4-59c567e70160","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_anglia_boris_johnson_iskola","timestamp":"2021. január. 27. 18:02","title":"Leghamarabb márciusban nyithatnak ki az iskolák Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38d6392-acae-4887-b3c0-e55a45a88c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból rossz év volt 2020, de szerencsére történtek jó dolgok is. Ilyen például, hogy Európa az elmúlt egy évben több energiát termelt megújuló forrásból, mint a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből.","shortLead":"Sok szempontból rossz év volt 2020, de szerencsére történtek jó dolgok is. Ilyen például, hogy Európa az elmúlt...","id":"20210126_europa_fosszilis_tuzeloanyag_zoldenergia_kornyezetveldelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38d6392-acae-4887-b3c0-e55a45a88c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ee435a-d277-4186-a056-79150c26e256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_europa_fosszilis_tuzeloanyag_zoldenergia_kornyezetveldelem","timestamp":"2021. január. 26. 16:12","title":"Tavaly több áramot termeltek megújuló forrásból Európában, mint fosszilis tüzelőanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eea8e4-a4c8-4d06-aa2b-d8a150313bda","keywords":null,"link":"/360/20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","timestamp":"2021. január. 28. 07:49","title":"Radar360: Kivonul a Frontex, jön egy melegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21dbe7-3956-4e8e-8849-dd3c5cd8fb55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tojásból frissen kibújt Tirannoszaurusz akkora lehetett, mint egy közepes termetű kutya – állapították meg skót, kanadai és amerikai paleontológusok.","shortLead":"Egy tojásból frissen kibújt Tirannoszaurusz akkora lehetett, mint egy közepes termetű kutya – állapították meg skót...","id":"20210126_border_collie_kutya_t_rex_dinoszaurusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f21dbe7-3956-4e8e-8849-dd3c5cd8fb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d67b1d-eb6c-462a-ab70-24bbdadbb0c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_border_collie_kutya_t_rex_dinoszaurusz","timestamp":"2021. január. 26. 11:33","title":"Kutatók szerint border collie méretűek voltak a T-rex-bébik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Maria névre keresztelt mesterséges intelligencia nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy úgy játszon, mint egy ember.","shortLead":"A Maria névre keresztelt mesterséges intelligencia nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy úgy játszon, mint...","id":"20210127_sakk_sakkozas_mesterseges_intelligencia_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13975abb-9f3e-4fd1-a70c-6944a357cc8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_sakk_sakkozas_mesterseges_intelligencia_maria","timestamp":"2021. január. 27. 18:03","title":"Megcsinálták az emberként sakkozó mesterséges intelligenciát, ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]