Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül a készülék: mellette volt egy iPhone 12 Pro Max is, hogy kiderüljön, melyik bírja jobban, ha különböző magasságokból leejtik a földre.","shortLead":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül...","id":"20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afea0c79-b760-4189-834a-7ffce8b41284","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","timestamp":"2021. február. 01. 20:03","title":"Videó: ejtésteszten a Samsung Galaxy S21 Ultra és az iPhone 12 Pro Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után szerencsésen landolt a cég járata.","shortLead":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után...","id":"20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8742b60-b0b7-4629-aeb9-51c926cfdcd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","timestamp":"2021. február. 01. 18:03","title":"Tizenöt és fél órát repült egyhuzamban egy kutatókat szállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatából megtanulhatjuk, hogy vegyünk fel több száz milliós hitelt elenyésző önerővel, és hogyan törlesszünk vissza tízmilliókat pár hónap alatt. A kellékek: egy AirBnB-s belvárosi lakás, egy rugalmas bank és egy segítő férj. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter vagyonnyilatkozatából megtanulhatjuk, hogy vegyünk fel több száz milliós hitelt elenyésző...","id":"20210201_varga_judit_vagyonnyilatkozata_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2467cfd-9403-4017-a6c9-8d3d602a8c64","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_varga_judit_vagyonnyilatkozata_2021","timestamp":"2021. február. 01. 20:26","title":"Varga Juditék 93 milliót törlesztettek tíz hónap alatt a megahitelükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","shortLead":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","id":"20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b5714-5786-4a39-83cc-237f09855dad","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","timestamp":"2021. február. 02. 15:42","title":"Közel 18 milliárd forintot költöttek állami kommunikációra 2020 utolsó negyedévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","shortLead":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","id":"20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b75771-6cd3-43c1-9d95-d6bc8f0771b2","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","timestamp":"2021. február. 02. 09:19","title":"Ha egy híresség náci egyenruha mellett pózol, jobb, ha tudja, mi az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell a jóváhagyásához.","shortLead":"Új törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a vészhelyzetről. A törvény sarkalatos, tehát minősített többség kell...","id":"20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9c7022-a6b4-4391-8907-eada258866ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64aa801-2e32-4c38-9491-1f8dd59971d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Uj_torvenyjavaslat_a_veszelyhelyzetrol","timestamp":"2021. február. 01. 07:56","title":"A kormány további felhatalmazásáról nyújtottak be törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébihnél kell áprilistól bejelentkezniük azoknak, akik kisállat-kereskedelmet vagy szaporítást végeznek. Azzal magyarázzák az új szabályt, hogy túl sok törzskönyv nélküli, gyakran állatkínzásnak számító körülmények között tartott kölyökkutyát adnak el Magyarországról külföldre.","shortLead":"A Nébihnél kell áprilistól bejelentkezniük azoknak, akik kisállat-kereskedelmet vagy szaporítást végeznek. Azzal...","id":"20210202_allat_allatkereskedes_szaporitas_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c804a8b-d025-48a9-8e40-2b3d8ba660f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allat_allatkereskedes_szaporitas_nebih","timestamp":"2021. február. 02. 10:28","title":"Szigorúbban szabályozzák az állatkereskedőket, hogy kevesebb legyen az állatkínzó szaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","shortLead":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","id":"20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1af544a-cff3-4329-8903-4b9be8a61b71","keywords":null,"link":"/elet/20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","timestamp":"2021. február. 01. 16:19","title":"Belehalt a keresztelésbe egy romániai csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]