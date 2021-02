Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen demokrácia, az egyenlőtlenség és a kilátástalanság ellen.
Nem ilyen demokráciát akartak a tunéziaiak, egykori hősüket is elátkozzák

A független képviselő szerint a tiszti főorvos visszaél a veszélyhelyzet adta lehetőséggel, amikor késlelteti a közérdekű adatok kiadását.
Feljelentik Müller Cecíliát hivatali visszaélés miatt

A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST) által támogatott kutatás az idősebbek délutáni szunyókálásával kapcsolatban.
Új kutatás: 60 év felett tessék szunyókálni ebéd után

\r

","shortLead":"Ázsiában különösen rosszak az adatok, a kontinensen minden harmadik ember a rossz levegő miatt halt meg. \r

\r

Ázsiában különösen rosszak az adatok, a kontinensen minden harmadik ember a rossz levegő miatt halt meg.
A légszennyezettség okozta a halálesetek egyötödét 2018-ban

A koronavírus elleni oltóanyag alkalmazási előírása szerint a mellékhatások enyhék vagy közepesek, és általában három napon belül elmúlnak.
Nyilvánosságra hozta az OGYÉI, kinek nem ajánlják az orosz Szputnyik V vakcinát

A sztráda bevezető szakaszán ment egymásnak több jármű kedd reggel.
Négy autó ütközött az M3-ason, dugó alakult ki A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi legendát, megkérdőjelezi a Hunyadi család román származását. Szerinte a família vagy kun–tatár eredetű, vagy európai uralkodókhoz kötődik.
Román lehetett Hunyadi János, de Kásler miniszternek ez nem tetszik A jelek szerint nemcsak 8, hanem 16 GB RAM-mal szerelt változata is lesz az Asus ROG Phone 5-nek. Most erről szivárgott ki egy benchmark-teszt eredménye.
16 GB RAM elég lesz? Erősebb verziót is kaphat az Asus érkező csúcsmobilja