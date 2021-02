Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes tudományos vizsgálat szerint a Hold különféle fázisai igenis hatással vannak az alvásmennyiségre, és annak minőségére is.","shortLead":"Egy érdekes tudományos vizsgálat szerint a Hold különféle fázisai igenis hatással vannak az alvásmennyiségre, és annak...","id":"20210209_holdfazis_hold_alvas_alvasminoseg_belso_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d67f6-fd6b-4a0b-9c64-db30d5d1b9f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_holdfazis_hold_alvas_alvasminoseg_belso_ora","timestamp":"2021. február. 09. 08:03","title":"Most tudósok állítják: befolyásolja az alvásunkat a Hold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felgyorsulhatnak a hatósági eljárások a kelenföldi projekt körül.","shortLead":"Felgyorsulhatnak a hatósági eljárások a kelenföldi projekt körül.","id":"20210210_kiemelt_beruhazas_kelenfoldi_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e832740-f566-4fa1-903b-bfade017d5b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_kiemelt_beruhazas_kelenfoldi_palyaudvar","timestamp":"2021. február. 10. 11:27","title":"Kiemelt beruházás lett a Kelenföldi pályaudvar újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","shortLead":"2020-ban Kína volt Magyarországon az első számú befektető.","id":"20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c99f164-9d0a-4dcb-8500-b993a0baaace","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Orban_Viktor_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 09. 16:30","title":"Orbán: Akár már a jövő héten érkezhetnek a kínai vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából is tovább kellene működnie.","shortLead":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából...","id":"20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfecb270-4f13-43d3-b134-dcbd627b2d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","timestamp":"2021. február. 09. 19:42","title":"A francia külügyi szóvivő szerint nyugtalanító jel lenne a Klubrádió felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2207c76-d9ff-47e9-9f8b-0de50340d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport idegsebésze szerint olyasmit is rögzíthetett a pénteken rendőrségi eljárás alá vont Szász János kamerája, ami a műtétet szervező alapítványnak nem biztos, hogy jó reklámfilm. Az alapítvány sikeres műtétről számolt be, miközben a gyerekek haldokoltak - mondta Csókay András.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport idegsebésze szerint olyasmit is rögzíthetett a pénteken...","id":"20210210_csokay_andras_hudak_istvan_szasz_janos_bangladesi_ikrek_atv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2207c76-d9ff-47e9-9f8b-0de50340d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b50c51-fccb-4459-a862-445ba198b2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_csokay_andras_hudak_istvan_szasz_janos_bangladesi_ikrek_atv","timestamp":"2021. február. 10. 09:52","title":"Csókay András: Szász János lefilmezte az orvoscsoporton belüli feszültségeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","shortLead":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","id":"20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e13c79-163e-4e6a-9699-1b89b96beb0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","timestamp":"2021. február. 10. 12:52","title":"Az oroszok nemzetközi körözést adtak ki Navalnij alapítványának vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]