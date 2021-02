Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati projektekre menne.","shortLead":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati...","id":"20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377050b0-359a-4d02-9318-dc16d2512a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","timestamp":"2021. február. 09. 11:17","title":"A kormány csak unióspénz-morzsákat enged Budapestre, azokat is főleg a saját projektjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b4cd45-30d0-46b7-94f0-a08f3eb43adb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonai puccs után számos városban tüntetnek a mianmariak, eközben a koronavírus-tesztelés összeomlott.","shortLead":"A katonai puccs után számos városban tüntetnek a mianmariak, eközben a koronavírus-tesztelés összeomlott.","id":"20210209_mianmar_puccs_tuntetes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b4cd45-30d0-46b7-94f0-a08f3eb43adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e93b-b39c-44b5-99d3-9740aad39595","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_mianmar_puccs_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 10:37","title":"Gumilövedékkel, vízágyúval oszlatják a tüntető tömegeket Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622f8f6f-f812-4e5f-ad19-a26bf68c90c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándort kérdezte Vadai Ágnes három ügyről is. Két esetben eljárás indult.","shortLead":"Pintér Sándort kérdezte Vadai Ágnes három ügyről is. Két esetben eljárás indult.","id":"20210208_villamos_lamborghini_denever_mento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622f8f6f-f812-4e5f-ad19-a26bf68c90c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cb0dc9-d1ea-471b-9b45-1de65fb05a05","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_villamos_lamborghini_denever_mento","timestamp":"2021. február. 08. 19:57","title":"Eljárás indult a nagykörúti villamossíneken száguldó lamborghinis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett, hogy Ara Zobayan az időjárási körülmények ellenére a felhők közé repült.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett...","id":"20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b459df81-384d-4615-8bef-c05174542021","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","timestamp":"2021. február. 09. 21:43","title":"Megsértette a repülési szabályokat a Kobe Bryant helikopterét vezető pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f4a223-e9f7-4e73-8db1-b58d44e2d8f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M5 CS a márka eddigi legerősebb közúti autója 635 lóerővel.","shortLead":"A BMW M5 CS a márka eddigi legerősebb közúti autója 635 lóerővel.","id":"20210209_magyarorszagi_alapar_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4f4a223-e9f7-4e73-8db1-b58d44e2d8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b8771-ad75-4b2a-91a0-99cd884dc352","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_magyarorszagi_alapar_BMW","timestamp":"2021. február. 09. 10:27","title":"Megvan a magyarországi alapára a legerősebb utcai BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","shortLead":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","id":"20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d030187e-a42e-4d4a-b933-df72db045ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","timestamp":"2021. február. 10. 10:14","title":"Húszméteres zuhanást élt túl egy sofőr, aki autójával lerepült egy felüljáróról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett mesterséges intelligenciát is át lehet verni egy újfajta trükkel.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett...","id":"20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dccd5a-2b48-4fe5-b288-7ee7f99d1478","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","timestamp":"2021. február. 10. 11:43","title":"Rájöttek a kutatók, hogyan lehet átverni a kamuvideókat kiszűrő programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","shortLead":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","id":"20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847e7bc7-f572-4a87-bbd5-f69965b11a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","timestamp":"2021. február. 09. 06:22","title":"Eddig közel 3 millió gyermeket fertőzött meg a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]