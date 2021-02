Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","shortLead":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","id":"20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e13c79-163e-4e6a-9699-1b89b96beb0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","timestamp":"2021. február. 10. 12:52","title":"Az oroszok nemzetközi körözést adtak ki Navalnij alapítványának vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","shortLead":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","id":"20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d7f4e-3e91-4438-9ac9-b4ec219f2bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 13:40","title":"Egymilliós bírságot kapott az M3-ason egy horrorkaraván sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet szerint.","shortLead":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet...","id":"20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975740c2-76e9-4b77-a73a-a813d729411a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2021. február. 10. 20:50","title":"Egyszerre két maszkot kellene viselni a koronavírus ellen egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. ","shortLead":"A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. ","id":"20210211_tek_afacsalas_hasznalt_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5d699-6184-41ff-9e41-0293d34ad384","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_tek_afacsalas_hasznalt_auto","timestamp":"2021. február. 11. 12:05","title":"Lánykérésnek hitték, pedig a TEK kommandósai csaptak le a használtautós áfacsaló bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheni klub már negyedik alkalommal hódította el a trófeát.\r

","id":"20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d979b-c1d9-410c-b046-16d7973dbf82","keywords":null,"link":"/sport/20210212_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_klubvilagbajnoksagot","timestamp":"2021. február. 12. 05:16","title":"A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079c77ec-04dc-48bc-bf05-6d80a47dea4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig 349 darab készült a Ferrari F50 modelljéből, amelynek egyik példányát elárverezték nemrégiben. ","shortLead":"Alig 349 darab készült a Ferrari F50 modelljéből, amelynek egyik példányát elárverezték nemrégiben. ","id":"20210210_217_kilometer_van_mindossze_ebben_a_Ferrari_F50esben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079c77ec-04dc-48bc-bf05-6d80a47dea4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78286bda-c6d3-44b2-8bc7-b20eb9be9779","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_217_kilometer_van_mindossze_ebben_a_Ferrari_F50esben","timestamp":"2021. február. 10. 19:11","title":"217 megtett kilométerrel lényegében új ez a 25 éves Ferrari F50-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdcfe48-5e71-4878-8553-489fb8881ef9","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Csak rá kell fújni és 10 másodpercen belül megvan az eredmény. A gyártás még odébb van: most csak a klinikai vizsgálatok kezdődnek.\r

","shortLead":"Csak rá kell fújni és 10 másodpercen belül megvan az eredmény. A gyártás még odébb van: most csak a klinikai...","id":"20210211_koronavirus_gyorsteszt_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdcfe48-5e71-4878-8553-489fb8881ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7be3802-132e-420d-a776-0bc7c721a053","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210211_koronavirus_gyorsteszt_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 11. 22:13","title":"Alkoholszondához hasonló koronavírus-tesztet fejlesztettek lengyel kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata képviselők szerint Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.","shortLead":"A demokrata képviselők szerint Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.","id":"20210211_impeachment_eljarason_trump_capitolium_ostroma_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ec3cb-3092-4dbf-8aaf-c38d44a8c50d","keywords":null,"link":"/vilag/20210211_impeachment_eljarason_trump_capitolium_ostroma_videok","timestamp":"2021. február. 11. 05:20","title":"Eddig nem látott felvételeket mutattak be a Capitolium ostromáról a Trump elleni impeachment-eljáráson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]