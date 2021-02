Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","shortLead":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","id":"20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70deb-a009-440c-8f8e-d4a10f8bc619","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","timestamp":"2021. február. 13. 16:04","title":"Lázár János is túlesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is az utolsók között az EU-ban, de az MNB nem aggódik, szerinte jó irányba haladunk. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is...","id":"20210214_Es_akkor_megtudtuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503877a8-76d6-4c09-9c2e-29ba8804b2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Es_akkor_megtudtuk","timestamp":"2021. február. 14. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, mennyire gazdagok a magyar szegények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák minőség-ellenőrzésében szerepet játszó ellenanyag felfedezője. Lukács Noémi biológus családi vállalkozásban működő cége világméretű szállítója az antitesteknek, melyekkel a vakcinagyártók kizárhatják az oltóanyag dsRNS-szennyezettségét.","shortLead":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák...","id":"202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ead242-a5bd-4fe3-9b86-f2ad43cd0d5d","keywords":null,"link":"/360/202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","timestamp":"2021. február. 14. 08:15","title":"Lukács Noémi a vakcinákról: Nem a szerek jelentik a fő halálozási okot, hanem a fertőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A graffiti vandálok műve, az elkövetőt (vagy elkövetőket) már keresik a rendőrök.","shortLead":"A graffiti vandálok műve, az elkövetőt (vagy elkövetőket) már keresik a rendőrök.","id":"20210215_graffiti_donald_trump_ugyved_impeachment_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b63776-6205-4611-9b34-c4fc5bbc4ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_graffiti_donald_trump_ugyved_impeachment_eljaras","timestamp":"2021. február. 15. 09:11","title":"“Áruló” – ezt a feliratot fújták fel piros betűkkel Trump egyik ügyvédjének háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","shortLead":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","id":"20210214_Protekcionista_lesze_Biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6294a2-c983-41c7-9d73-6f2b5562095e","keywords":null,"link":"/360/20210214_Protekcionista_lesze_Biden","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Dobozi István: Protekcionista lesz-e Biden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f77fdb-5e93-44d3-8997-17b8ded0bf76","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megkapta az elsőfokú vízjogi létesítési engedélyt a balatonszéplaki Ezüstpartra tervezett kikötő, amelynek kiépítését a helyiek és a szomszédos vitorlásegyesület évek óta ellenzi, miután szerintük nincs kellő terület a szociális létesítmények és a parkolók számára.","shortLead":"Megkapta az elsőfokú vízjogi létesítési engedélyt a balatonszéplaki Ezüstpartra tervezett kikötő, amelynek kiépítését...","id":"202106_yolle_balatoni_kikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f77fdb-5e93-44d3-8997-17b8ded0bf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7498f9-67eb-42b4-9e25-66165abad4a7","keywords":null,"link":"/360/202106_yolle_balatoni_kikoto","timestamp":"2021. február. 13. 11:15","title":"Újabb kikötő kaphat engedélyt a balatoni főépítészre várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is mehet az hőmérséklet.","shortLead":"Egyes helyeken akár mínusz 20 fok alá is mehet az hőmérséklet.","id":"20210213_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_az_extrem_hideg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea3b4b0-efa1-4c39-a479-dfe1bbb649b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_az_extrem_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 21:35","title":"Három megyére adtak ki figyelmeztetést az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]